  Бар ЛИН: «Конечно, мы не удовлетворены результатом. Готовы на все 100%»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2026, 19:18 |
85
0

Бар ЛИН: «Конечно, мы не удовлетворены результатом. Готовы на все 100%»

Полузащитник «Кривбасса» поделился ожиданиями от матча против «Полтавы»

30 апреля 2026, 19:18 |
85
0
Бар ЛИН: «Конечно, мы не удовлетворены результатом. Готовы на все 100%»
ФК Кривбасс. Бар Лин

Полузащитник «Кривбасса» Бар Лин поделился своими ожиданиями от матча 26-го тура Украинской Премьер-лиги против «Полтавы».

– Успела ли команда восстановиться после последней игры?

– Что касается последнего матча с киевлянами, то это был эмоциональный поединок. Конечно, мы не довольны результатом, потому что могли показать лучший результат. Но мы обязательно восстановимся после этого. Впереди нас ждут важные матчи, и мы хотим достичь своих целей. Сейчас для нас самое важное – двигаться вперед.

– Какое настроение перед выездом на матч с «Полтавой»?

– Настроение такое: мы сосредоточены и готовы на все сто процентов к следующей игре, потому что это очень важный матч, и нам нужно набрать три очка. Мы должны побеждать, потому что в каждой игре, которую мы проводим, способны на максимум. У нас есть для этого все необходимые качества, поэтому я надеюсь, что мы достигнем этого как команда.

– На чем тренерский штаб делает акцент в подготовке к этому матчу?

– В команде очень важна коммуникация – нужно всегда общаться между собой и быть единой командой. Также для достижения успеха важны страсть и самоотдача – нужно выкладываться на все сто процентов, как мы это делали в последней игре и в других матчах, и продолжать это делать. Это самое важное для тренерского штаба.

– В матче первого круга мы потеряли очки дома – 2:2. Что помните из той встречи?

– Помню эту встречу, ведь тогда я забил свой дебютный гол в УПЛ. Признаюсь, хочу забивать еще и надеюсь, что это произойдет уже в ближайшее время.

– Какие личные цели ставите перед собой на последние матчи?

– Что касается меня, то я должен приносить больше результативности и помогать команде выигрывать матчи. Это самое важное для меня, если честно.

– Что хочешь сказать нашим фанатам перед игрой?

– Если у вас есть возможность попасть на матч, будет круто, и это очень важно для нас. То, что вы делали на последних матчах на нашем стадионе, придало нам много сил, энергии и страсти. Мы играем для вас, выкладываемся еще больше, и ваша поддержка придает нам сил. Это действительно очень важно для нас, и мы искренне благодарны вам за это. Ждем вас на стадионе в пятницу. Спасибо вам!

Матч «Полтава» – «Кривбасс» состоится 1 мая в 15:30 по киевскому времени.

Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
