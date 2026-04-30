Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Лидер сборной Украины: «Очень рад за него. Такое бывает раз на вечность»
Лига чемпионов
30 апреля 2026, 18:37 |
Лидер сборной Украины: «Очень рад за него. Такое бывает раз на вечность»

Александр Сухов вспомнил гол Анатолия Трубина в ворота мадридского Реала

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Лидер национальной сборной Украины по футзалу Александр Сухов вспомнил гол Анатолия Трубина в ворота мадридского Реала (4:2) в Лиге чемпионов.

– Ты смотрел этот матч?

– Да. Я болельщик «Реала», но я очень был рад за Трубина. Это бывает раз в, я не знаю сколько – на вечность. А это еще был очень важный гол, выведший их в плей-офф. Куртуа на воротах, но он забил… Думаю, это на всю жизнь ему запомнится и не только ему. Я был очень счастлив за него.

– Он говорил: «Я всю жизнь учусь отбивать мячи и делаю много сейвов, но только после этого гола все стали говорить обо мне». Та же история с тобой. Я впервые услышал фамилию Сухов, когда ты забил Венесуэлу на ЧМ, я не сильно следил за футзалом. В тот момент ты увидел этот инфошум вокруг тебя? Не после топовых сэйвов, а после гола.

– Да, есть такое у людей – они запоминают то, что не должно было произойти, так скажем. И я понимаю Трубина, когда он говорит, что ты можешь отразить какой-нибудь суперудар, но его не запомнят. Тоже важный, тоже тяжелый, а вот так вот головой махнул один раз, забил гол – и это запомнят.

Относительно меня. Не скажу, что я хочу, чтобы больше запоминали, как я отражаю удары, нет такого. Я хочу так же убить, как и отбить, – сказал Сухов.

Ранее Сухов рассказал, что хотел переманить в расположение ХИТа Ростислава Семенченко, но возможный переход сорвался из-за войны в Украине.

Олег Вахоцкий Источник: Трендец
