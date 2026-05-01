Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо – Шахтер
Встреча состоится 3 мая в Киеве
В воскресенье, 3 мая, состоится центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).
Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 60 очков, тогда как киевляне с отставанием в 13 очков занимают четвертое место.
Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta и Киевстар ТВ.
