В воскресенье, 3 мая, состоится центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (Донецк).

Встреча пройдет на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице «горняки» лидируют, имея в активе 60 очков, тогда как киевляне с отставанием в 13 очков занимают четвертое место.

Посмотреть матч в прямом эфире можно будет на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta и Киевстар ТВ.