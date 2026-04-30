ФОТО. Алькарас в Мадриде: Карлос приехал поддержать брата на турнире
Карлос посетил матч Хайме Алькараса, который выступает на Mutua Madrid Open Sub-16
Второй номер рейтинга ATP, испанский теннисист Карлос Алькарас приехал поддержать младшего брата Хайме Алькараса на юниорском турнире в Мадриде (Mutua Madrid Open Sub-16).
Сегодня, 30 апреля, Карлос был замечен на трибунах грунтового турнира в столице Испании, где он смотрел дебютный матч 14-летнего брата Хайме.
Алькарас был вынужден снятся с Мастерса в Мадриде из-за травмы запястья. Позже Карлос сообщил, что пропустит Мастерс в Риме и Ролан Гаррос.
De Alcaraz a Alcaraz 🤝@carlosalcaraz | @ATPTour_ES | #MMOPEN pic.twitter.com/AJQRPnKKNo— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 30, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
