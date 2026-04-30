  4. ФОТО. Алькарас в Мадриде: Карлос приехал поддержать брата на турнире
30 апреля 2026, 17:39 | Обновлено 30 апреля 2026, 17:40
ФОТО. Алькарас в Мадриде: Карлос приехал поддержать брата на турнире

Карлос посетил матч Хайме Алькараса, который выступает на Mutua Madrid Open Sub-16

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Второй номер рейтинга ATP, испанский теннисист Карлос Алькарас приехал поддержать младшего брата Хайме Алькараса на юниорском турнире в Мадриде (Mutua Madrid Open Sub-16).

Сегодня, 30 апреля, Карлос был замечен на трибунах грунтового турнира в столице Испании, где он смотрел дебютный матч 14-летнего брата Хайме.

Алькарас был вынужден снятся с Мастерса в Мадриде из-за травмы запястья. Позже Карлос сообщил, что пропустит Мастерс в Риме и Ролан Гаррос.

ФОТО. Алькарас на матче младшего брата Хайме Алькараса

