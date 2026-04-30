ВИДЕО. Определен лучший игрок первых полуфиналов Лиги чемпионов

УЕФА по итогам первых полуфиналов Лиги чемпионов назвал лучшего игрока. Этот статус получил атакующий хавбек ПСЖ Усман Дембеле, который помог обыграть Баварию 5:4.

Дембеле в невероятном матче оформил дубль и сделал результативную передачу.

Вторым стал форвард Атлетико Антуан Гризманн. Мадридская команда в своем полуфинале сыграла вничью 1:1 с Арсеналом.