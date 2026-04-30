Лига чемпионов30 апреля 2026, 17:12 | Обновлено 30 апреля 2026, 17:48
ВИДЕО. Определен лучший игрок первых полуфиналов Лиги чемпионов
Приз получил Усман Дембеле
УЕФА по итогам первых полуфиналов Лиги чемпионов назвал лучшего игрока. Этот статус получил атакующий хавбек ПСЖ Усман Дембеле, который помог обыграть Баварию 5:4.
Дембеле в невероятном матче оформил дубль и сделал результативную передачу.
Вторым стал форвард Атлетико Антуан Гризманн. Мадридская команда в своем полуфинале сыграла вничью 1:1 с Арсеналом.
1st: Ousmane Dembélé— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 30, 2026
2nd: Antoine Griezmann
Dembélé takes Player of the Week 💪@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/9MjounzmJd
В тому ж ПСЖ Кварцхелія більше заслуговує...
А взагалі Найкращим має бути Діас або Олісе з Баварії. Крім того точно краще від Дембеле проявили себе Кейн та Альвареса....
Одним словом якийсь "лівий" рейтинг....