Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»
Украина. Премьер лига
30 апреля 2026, 18:59 | Обновлено 30 апреля 2026, 19:26
2157
4

Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»

Цыганык шокирован влиянием Ярмоленко и других ветеранов

30 апреля 2026, 18:59 | Обновлено 30 апреля 2026, 19:26
2157
4 Comments
Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»
ФК Динамо Киев

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык шокирован тем, что ветераны Динамо Виталий Буяльский, Александр Караваев и Андрей Ярмоленко выходят и полностью меняют игру команды в матче с Кривбассом.

«Представляете, на каком уровне украинский футбол, если выходят три ветерана и меняют игру. На каком уровне остальные игроки Динамо и футболисты Кривбасса».

«Мы деградируем в плане украинского футбола, и матч показал, что нынешние молодые игроки намного слабее прошлого поколения», – сказал Цыганык.

Киевляне после первого тайма уступали 1:4, но опытные игроки помогли победить 6:5.

Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Кривбасс - Динамо Игорь Цыганык
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
Оцените материал
(56)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Уявляєте, на якому рівні європейський футбол, якщо виходить сорокарічний Ноєр і витягує чвертьфінальну гру Ліги Чемпіонів? На якому рівні решта гравців Баварії та Реала?
Відомий журналіст і коментатор Ігор Циганик шокований.
Ответить
+1
Шановний пане Циганик, вам треба не просто спуститися на землю, а добряче гепнутися на неї. Роналду, Мессі ще й досі є беззаперечними лідерами своїх команд. Мабуть у вас уява, що якщо гравецю виповнилося , скажімо, 35 років, то вся його майстерність має пропасти, ноги якось викрутитися, спина зігнутися, та більше не розгинатися і все що йому залишається, це сидіти десь на трибуні серед пенсіонерів?
Ответить
+1
Колгоспна ліга..........
Ответить
-1
Помогли ветераны + сильный ветер + никакущая оборона Кривбасса
Ответить
-1
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем