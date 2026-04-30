Эксперт: «Представляете, на каком уровне украинский футбол и Динамо»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык шокирован тем, что ветераны Динамо Виталий Буяльский, Александр Караваев и Андрей Ярмоленко выходят и полностью меняют игру команды в матче с Кривбассом.

«Представляете, на каком уровне украинский футбол, если выходят три ветерана и меняют игру. На каком уровне остальные игроки Динамо и футболисты Кривбасса».

«Мы деградируем в плане украинского футбола, и матч показал, что нынешние молодые игроки намного слабее прошлого поколения», – сказал Цыганык.

Киевляне после первого тайма уступали 1:4, но опытные игроки помогли победить 6:5.