  4. Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас
06 мая 2026, 17:39
Йожеф Сабо откровенно высказался о предстоящей игре Шахтера с Кристал Пэлас

Авторитетный специалист не верит в итоговую победу украинской команды

Завтра, 7 мая «Шахтеру» необходимо отыграть как минимум два два мяча после номинально домашнего поражения от «Кристал Пэлас» (1:3) в полуфинале Лиги конференций, чтобы иметь шансы на проход в финал турнира. По силам ли это подопечным Арды Турана в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua рассказал Йожеф Сабо.

– Если после поражения в чемпионате от «Борнмута» наставник «Кристал Пэлас» Оливер Гласснер не намудрит с составом, то «Шахтеру» будет крайне сложно достичь нужного для себя результата, – сказал Йожеф Йожефович. – У «Шахтера» сзади нет порядка, нет тех футболистов, которые бы делали в обороне монолит. Перспективы перед ответной игрой у донетчан так себе.

На данный момент «Кристал Пэлас» сильнее, я так вижу. Не в обиду «Шахтеру», но я не знаю, за счет чего донетчане могут обыграть с нужным для себя счетом англичан на их поле, где еще и будет сумасшедшая поддержка трибун.

Что касается прогноза, то мне кажется, что матч завершится вничью – 1:1. Не думаю, что голов будет забито больше.

Йожеф Сабо Лига конференций Шахтер Донецк Кристал Пэлас Мнение эксперта
Сергей Демьянчук
Согласен с Сабо. Если есть хоть какая-то атакующая и креативная способность у Шахты, то опорная и защитная функции, хромают на обе ноги.
