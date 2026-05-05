Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Шахтер и не Динамо. Украинский вратарь – о детской мечте
Бразилия
05 мая 2026, 13:15 |
418
0

Не Шахтер и не Динамо. Украинский вратарь – о детской мечте

Максим Воронов, который сейчас выступает за «Атлетико Паранаэнсе», начинал в Харькове

05 мая 2026, 13:15 |
418
0
Не Шахтер и не Динамо. Украинский вратарь – о детской мечте
Instagram. Максим Воронов

Украинский вратарь Максим Воронов прокладывает себе дорогу в большой футбол через Бразилию, выступая за «Атлетико Паранаэнсе» U-20. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua футболист рассказал, о какой команде мечтал в детстве.

– С детства я мечтал играть за «Металлист», – сказал Воронов. – А матчи харьковчан против «Днепра» в лучшие времена, это было что-то, своего рода дерби, настолько было там напряжение и зрительский интерес.

Я сам из Луганска, в детстве отец всегда меня брал с собой на матчи «Зари» против «Металлиста». Так сложилось, что в седьмом классе я попал в харьковскую ДЮСШ «Восток», а уже потом перешел в школу «Металлиста».

По теме:
Украинский легионер хочет играть за сборную, но может сменить гражданство
Клуб УПЛ лишился ключевого игрока. Легионер пропустит остаток сезона
Максим БОЙКО: «К сожалению, я допустил ошибку»
Максим Воронов Атлетико Паранаэнсе Металлист Харьков Днепр Заря Луганск
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Бокс | 05 мая 2026, 08:56 0
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде
Усик и Аль-Шейх пришли к решению. Подписан контракт на бой в Эр-Рияде

Стало известно, как принималось решение о следующем бое Энтони Джошуа

Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Футбол | 05 мая 2026, 08:11 27
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали
Мальдера может не задержаться в сборной Украины. Неожиданные детали

Тренера планируют сначала назначить временно на два матча

Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Снукер | 05.05.2026, 09:23
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Драма в Крусибле. В решающем фрейме определен чемпион мира по снукеру
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Теннис | 05.05.2026, 11:49
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Костюк снялась с турнира WTA 1000 в Риме. В чем причина?
Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер. Разочаровал тренера
Футбол | 05.05.2026, 13:27
Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер. Разочаровал тренера
Футболиста сборной Украины могут выставить на трансфер. Разочаровал тренера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
Турки Аль-Шейх выбрал Усику нового соперника. Бой, который соберет стадион
04.05.2026, 06:12 5
Бокс
Легендарный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за возраста
Легендарный тренер отказался возглавить сборную Украины из-за возраста
03.05.2026, 08:37
Футбол
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
Маркевич – о возможном назначение Мальдеры наставником сборной Украины
04.05.2026, 11:30 22
Футбол
Боевая первая сессия. В Шеффилде стартовал финальный поединок ЧМ по снукеру
Боевая первая сессия. В Шеффилде стартовал финальный поединок ЧМ по снукеру
03.05.2026, 19:57
Снукер
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
Камбэк после шедевра. Шахтер в Киеве обыграл Динамо
03.05.2026, 19:58 259
Футбол
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
Яремчук запустил камбэк. Лион с украинцем победил в безумном матче
03.05.2026, 23:46 9
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
ВЕРХОВЕН: «Мы поговорили по телефону, нам сказали, что бой перенесут»
03.05.2026, 23:33
Бокс
Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити
Матч-триллер и Доку. Эвертон с Миколенко не удержал перевес над Ман Сити
04.05.2026, 23:59 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем