Не Шахтер и не Динамо. Украинский вратарь – о детской мечте

Украинский вратарь Максим Воронов прокладывает себе дорогу в большой футбол через Бразилию, выступая за «Атлетико Паранаэнсе» U-20. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua футболист рассказал, о какой команде мечтал в детстве.

– С детства я мечтал играть за «Металлист», – сказал Воронов. – А матчи харьковчан против «Днепра» в лучшие времена, это было что-то, своего рода дерби, настолько было там напряжение и зрительский интерес.

Я сам из Луганска, в детстве отец всегда меня брал с собой на матчи «Зари» против «Металлиста». Так сложилось, что в седьмом классе я попал в харьковскую ДЮСШ «Восток», а уже потом перешел в школу «Металлиста».