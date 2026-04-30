Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный продюсер высказался о будущем тренере сборной Украины
30 апреля 2026, 15:27
Игорю Кондратюку безразлична национальность тренера сборной

Тема нового наставника сборной Украины является одной из самых актуальных на сегодняшний день. Об этом в последнее время идет немало разговоров – как со стороны футбольных специалистов, так и болельщиков, журналистов.

Своим мнением со Sport.ua поделился известный украинский телеведущий, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк.

– Кто должен возглавить нашу национальную команду – украинский тренер или иностранец?

– Сборную Турции итальянец Винченцо Монтелла вывел на чемпионат мира. Хотя в Турции, пожалуй, вряд ли меньше тренеров, чем у нас. И вряд ли все в Турции были рады такому назначению, ведь Монтелла – это не Гвардиола, Энрике или Моуриньо. Поэтому мне безразлична национальность будущего тренера сборной Украины. Главное – чтобы вывел нашу сборную на ЧЕ-2028. Но есть одно «но». Я не верю, что иностранец сейчас приедет в Украину тренировать. Идет война, которой не видно конца и края. Человек, который решится на такой шаг, должен быть большим поклонником Украины и украинского футбола. Вы знаете такого? Я знаю, но вряд ли он покинет Лион и будущую перспективу ради сборной Украины.

– Какая кандидатура из наших тренеров на сегодняшний день может считаться самой оптимальной и почему?

– Из тех, кто на слуху из потенциальных кандидатов – Мирон Маркевич и Руслан Ротань. Учитывая тот факт, что Ротань сейчас создает «Полесье», остается Маркевич. Думаю, его и назначат.

Ранее Мирон Маркевич вышел с заявлением о своем назначении в сборную Украины.

Андрей Писаренко
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем