ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с талантливым воспитанником

Манчестер Юнайтед официально объявил о продолжении сотрудничества с талантливым английским полузащитником Кобби Мейну. Об этом пишет пресс-служба «красных дьяволов».

По официальной информации, новое соглашение Кобби с Манчестер Юнайтед действует до конца июня 2031 года. О финансовых аспектах контракта никакой информации нет.

«Для меня Манчестер Юнайтед всегда был и будет домом. Это особый клуб, который очень важен для моей семьи. Я вырос, наблюдая за игрой этого клуба и его влиянием на футбол. Я горжусь тем, что могу носить футболку. Я невероятно рад, что теперь смогу помогать МЮ бороться за трофеи в ближайшие несколько лет», – сказал игрок.

В этом сезоне Кобби Майну отметился 3 голевыми передачами в 26 матчах за МЮ во всех турнирах. Всего в его активе 7 голов и 5 ассистов в 98 матчах в составе «красных дьяволов».