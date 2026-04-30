30 апреля 2026, 14:31
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ попрощался с тренером после вылета в Чемпионшип

Скотт Паркер и «Бернли» договорились о прекращении сотрудничества.

Getty Images/Global Images Ukraine. Скотт Паркер

«Бернли» сообщил об уходе из клуба главного тренера команды Скотта Паркера.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию после вылета «Бернли» из Премьер-лиги.

Во время своего пребывания в клубе Паркер привел «Бернли» к рекордному сезону 2024/25, обеспечив выход в Премьер-лигу из Чемпионшипа, с серией из 33 матчей без поражений и 30 «сухими» матчами при всего 16 пропущенных голах за сезон.

Клуб выразил искреннюю благодарность Скотту за профессионализм, преданность и вклад в развитие команды. Он покидает «Бернли» с уважением и благодарностью всех, кто связан с клубом.

«Это была огромная честь – возглавлять этот великий клуб на протяжении последних двух лет. Я наслаждался каждой минутой нашего совместного пути, но считаю, что сейчас настал правильный момент для обеих сторон двигаться в разных направлениях.

Я с большой гордостью вспоминаю то, чего мы достигли за мое время в клубе, особенно наш незабываемый сезон повышения в классе 2024/25, и для меня было настоящей честью вывести эту команду в Премьер-лигу.

Я хотел бы поблагодарить Алана и группу владельцев за их поддержку во время моего пребывания в клубе. Также благодарю замечательный и неустанный персонал за кулисами и, самое главное, игроков, которые отдавали мне все с первого дня моего прихода.

И наконец, спасибо болельщикам «Бернли». Желаю вам всем и этому великому клубу только самого лучшего в будущем», – сказал Паркер.

В следующих матчах действиями команды будет руководить Майк Джексон, который уже исполнял обязанности главного тренера в сезоне 2021/22, когда из клуба ушел Шон Дайч.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Юнайтед продлил контракт с талантливым воспитанником
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
АРТЕТА: «В АПЛ за игру рукой пенальти не назначают»
Иван Чирко Источник: ФК Бернли
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 30 апреля 2026, 09:31 20
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас

Известный тренер считает, что сейчас «горнякам» будет намного сложнее, чем в четвертьфинале с АЗ

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Футбол | 29 апреля 2026, 15:38 5
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру

Такое решение вынес суд в отношении «Днепра-1»

Мілевський дал прогноз на матч Шахтер – Кристал Пэлас в Лиге конференций
Футбол | 30.04.2026, 14:19
Мілевський дал прогноз на матч Шахтер – Кристал Пэлас в Лиге конференций
Мілевський дал прогноз на матч Шахтер – Кристал Пэлас в Лиге конференций
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30.04.2026, 08:10
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
Футбол | 30.04.2026, 07:52
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
Популярные новости
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 77
Футбол
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 9
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
29.04.2026, 11:01 1
Бокс
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
Пономаренко получил два официальных заманчивых предложения
28.04.2026, 08:22 5
Футбол
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 101
Футбол
