ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ попрощался с тренером после вылета в Чемпионшип

«Бернли» сообщил об уходе из клуба главного тренера команды Скотта Паркера.

Стороны договорились о расторжении контракта по взаимному согласию после вылета «Бернли» из Премьер-лиги.

Во время своего пребывания в клубе Паркер привел «Бернли» к рекордному сезону 2024/25, обеспечив выход в Премьер-лигу из Чемпионшипа, с серией из 33 матчей без поражений и 30 «сухими» матчами при всего 16 пропущенных голах за сезон.

Клуб выразил искреннюю благодарность Скотту за профессионализм, преданность и вклад в развитие команды. Он покидает «Бернли» с уважением и благодарностью всех, кто связан с клубом.

«Это была огромная честь – возглавлять этот великий клуб на протяжении последних двух лет. Я наслаждался каждой минутой нашего совместного пути, но считаю, что сейчас настал правильный момент для обеих сторон двигаться в разных направлениях. Я с большой гордостью вспоминаю то, чего мы достигли за мое время в клубе, особенно наш незабываемый сезон повышения в классе 2024/25, и для меня было настоящей честью вывести эту команду в Премьер-лигу. Я хотел бы поблагодарить Алана и группу владельцев за их поддержку во время моего пребывания в клубе. Также благодарю замечательный и неустанный персонал за кулисами и, самое главное, игроков, которые отдавали мне все с первого дня моего прихода. И наконец, спасибо болельщикам «Бернли». Желаю вам всем и этому великому клубу только самого лучшего в будущем», – сказал Паркер.

В следующих матчах действиями команды будет руководить Майк Джексон, который уже исполнял обязанности главного тренера в сезоне 2021/22, когда из клуба ушел Шон Дайч.