Таблица АПЛ. Ман Сити – лидер. Две команды вылетели в Чемпионшип

Бернли потерял шансы на сохранение прописки

В среду, 22 апреля 2026 года, состоялись матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей «Бернли» уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Таким образом, «кларнеты» потеряли шансы на выживание в элитном дивизионе, а «горожане» возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

«Бернли» стал второй командой, которая досрочно гарантировала себе вылет по итогам сезона. Первым клубом, вылетевшим из АПЛ в нынешней кампании, стал «Вулверхэмптон».

Турнирная таблица чемпионата Англии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Манчестер Сити 33 21 7 5 66 - 29 04.05.26 22:00 Эвертон - Манчестер Сити22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест 70
2 Арсенал 33 21 7 5 63 - 26 25.04.26 19:30 Арсенал - Ньюкасл19.04.26 Манчестер Сити 2:1 Арсенал11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон04.03.26 Брайтон 0:1 Арсенал01.03.26 Арсенал 2:1 Челси 70
3 Манчестер Юнайтед 33 16 10 7 58 - 45 27.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед 58
4 Астон Вилла 33 17 7 9 47 - 41 25.04.26 14:30 Фулхэм - Астон Вилла19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм15.03.26 Манчестер Юнайтед 3:1 Астон Вилла04.03.26 Астон Вилла 1:4 Челси 58
5 Ливерпуль 33 16 7 10 54 - 43 25.04.26 17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль 55
6 Брайтон 34 13 11 10 48 - 39 02.05.26 17:00 Ньюкасл - Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Брайтон 2:1 Ливерпуль14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон 50
7 Борнмут 34 11 16 7 52 - 52 03.05.26 16:00 Борнмут - Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут11.04.26 Арсенал 1:2 Борнмут20.03.26 Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут 49
8 Челси 34 13 9 12 53 - 45 04.05.26 17:00 Челси - Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси18.04.26 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед12.04.26 Челси 0:3 Манчестер Сити21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл 48
9 Брентфорд 33 13 9 11 48 - 44 27.04.26 22:00 Манчестер Юнайтед - Брентфорд18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Борнмут 0:0 Брентфорд 48
10 Эвертон 33 13 8 12 40 - 39 25.04.26 17:00 Вест Хэм - Эвертон19.04.26 Эвертон 1:2 Ливерпуль11.04.26 Брентфорд 2:2 Эвертон21.03.26 Эвертон 3:0 Челси14.03.26 Арсенал 2:0 Эвертон03.03.26 Эвертон 2:0 Бёрнли 47
11 Сандерленд 33 12 10 11 36 - 40 24.04.26 22:00 Сандерленд - Ноттингем Форест19.04.26 Астон Вилла 4:3 Сандерленд12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Сандерленд 0:1 Брайтон03.03.26 Лидс 0:1 Сандерленд 46
12 Фулхэм 33 13 6 14 43 - 46 25.04.26 14:30 Фулхэм - Астон Вилла18.04.26 Брентфорд 0:0 Фулхэм11.04.26 Ливерпуль 2:0 Фулхэм21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм 45
13 Кристал Пэлас 32 11 10 11 35 - 36 25.04.26 17:00 Ливерпуль - Кристал Пэлас20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас01.03.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Кристал Пэлас 43
14 Ньюкасл 33 12 6 15 46 - 49 25.04.26 19:30 Арсенал - Ньюкасл18.04.26 Ньюкасл 1:2 Борнмут12.04.26 Кристал Пэлас 2:1 Ньюкасл22.03.26 Ньюкасл 1:2 Сандерленд14.03.26 Челси 0:1 Ньюкасл04.03.26 Ньюкасл 2:1 Манчестер Юнайтед 42
15 Лидс 34 9 13 12 44 - 51 01.05.26 22:00 Лидс - Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон13.04.26 Манчестер Юнайтед 1:2 Лидс21.03.26 Лидс 0:0 Брентфорд15.03.26 Кристал Пэлас 0:0 Лидс 40
16 Ноттингем Форест 33 9 9 15 36 - 45 24.04.26 22:00 Сандерленд - Ноттингем Форест19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли12.04.26 Ноттингем Форест 1:1 Астон Вилла22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ноттингем Форест 0:0 Фулхэм04.03.26 Манчестер Сити 2:2 Ноттингем Форест 36
17 Вест Хэм 33 8 9 16 40 - 57 25.04.26 17:00 Вест Хэм - Эвертон20.04.26 Кристал Пэлас 0:0 Вест Хэм10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон22.03.26 Астон Вилла 2:0 Вест Хэм14.03.26 Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити04.03.26 Фулхэм 0:1 Вест Хэм 33
18 Тоттенхэм 33 7 10 16 42 - 53 25.04.26 17:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм18.04.26 Тоттенхэм 2:2 Брайтон12.04.26 Сандерленд 1:0 Тоттенхэм22.03.26 Тоттенхэм 0:3 Ноттингем Форест15.03.26 Ливерпуль 1:1 Тоттенхэм05.03.26 Тоттенхэм 1:3 Кристал Пэлас 31
19 Бёрнли 34 4 8 22 34 - 68 01.05.26 22:00 Лидс - Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити19.04.26 Ноттингем Форест 4:1 Бёрнли11.04.26 Бёрнли 0:2 Брайтон21.03.26 Фулхэм 3:1 Бёрнли14.03.26 Бёрнли 0:0 Борнмут 20
20 Вулверхэмптон 33 3 8 22 24 - 61 25.04.26 17:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм18.04.26 Лидс 3:0 Вулверхэмптон10.04.26 Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон16.03.26 Брентфорд 2:2 Вулверхэмптон03.03.26 Вулверхэмптон 2:1 Ливерпуль27.02.26 Вулверхэмптон 2:0 Астон Вилла 17
Дмитрий Вус
