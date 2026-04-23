Таблица АПЛ. Ман Сити – лидер. Две команды вылетели в Чемпионшип

В среду, 22 апреля 2026 года, состоялись матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги.

В одном из матчей «Бернли» уступил «Манчестер Сити» (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Таким образом, «кларнеты» потеряли шансы на выживание в элитном дивизионе, а «горожане» возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии.

A statement from the Club following the confirmation of our relegation from the Premier League. pic.twitter.com/7f9vVFeYKS — Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 22, 2026

«Бернли» стал второй командой, которая досрочно гарантировала себе вылет по итогам сезона. Первым клубом, вылетевшим из АПЛ в нынешней кампании, стал «Вулверхэмптон».

Турнирная таблица чемпионата Англии: