РОНАЛДУ: «Это не война, мы должны немедленно прекратить это»

30 апреля 2026, 12:11
Португалец призвал других футболистов не жаловаться в соцсетях

Getty Images/Global Images Ukraine

41-летний нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду выступил с резким заявлением после скандала с участием игроков «Аль-Ахли».

Накануне команда из Джидды проиграла коллективу португальца в 30-м туре местной Про-лиги (0:2). Звездные лидеры «Аль-Ахли» Айвен Тоуни и Мерих Демирал обвинили бригаду арбитров в предвзятости по отношению к команде Роналду.

Их заявления вызвали скандал в Саудовской Аравии и за ее пределами из-за подозрений в подтасовке судей в пользу «Аль-Насра». Роналду решил отреагировать на эти обвинения.

«Это не война. Это не хорошо для лиги. Все жалуются, посты в социальных сетях… это не хорошо. Я вижу много плохого. Многие игроки жалуются, говорят об арбитрах, публикуют в социальных сетях… Это не является целью Саудовской профессиональной лиги. Мы должны немедленно прекратить это, если хотим соревноваться с лучшими европейскими лигами», – заявил Криштиану.

В настоящее время «Аль-Наср» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии с отрывом в восемь очков от ближайшего конкурента. Для Роналду это может стать первым чемпионским титулом за более чем четырехлетнюю карьеру в клубе.

Андрей Плыгун
