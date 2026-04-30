Роналду забил 99-й гол за Аль-Наср в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду забил свой 99-й гол за клуб в чемпионате Саудовской Аравии.

Произошло это в матче 30-го тура сезона 2025/26 против Аль-Ахли, в котором португалец забил победный мяч.

После этой игры Роналду отделяет всего 4 гола от повторения клубного рекорда в Саудовской профессиональной лиги, принадлежащего Мохаммеду Аль-Сахлави (103).

Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии

103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)

99 – Криштиану Роналду (Португалия)

77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)

62 – Талиска (Бразилия)

36 – Садио Мане (Сенегал)

36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)

26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)

19 – Джулиано (Бразилия)

19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)

19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)

Также интересным фактом является то, что Роналду одно время забил 103 гола за Манчестер Юнайтед в АПЛ, поэтому португальца отделяет 4 гола и от повторения этого результата.

Голы Криштиану Роналду в национальных чемпионатах разных стран

311 – Ла Лига (Реал)

103 – АПЛ (Манчестер Юнайтед)

99 – СПЛ (Аль-Наср)

81 – Серия А (Ювентус)

3 – Лига Португал (Спортинг)

Так же, как мы уже сообщали ранее, этот гол стал для Роналду 970-м в его профессиональной карьере.

970 голов в карьере Криштиану Роналду

450 – Реал

145 – Манчестер Юнайтед

143 – сборная Португалии

126 – Аль-Наср

101 – Ювентус

5 – Спортинг