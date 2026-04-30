Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду забил 99-й гол за Аль-Наср в чемпионате Саудовской Аравии
Саудовская Аравия
30 апреля 2026, 10:36
231
0

Роналду забил 99-й гол за Аль-Наср в чемпионате Саудовской Аравии

Вспомним топ-10 игроков Аль-Насра по количеству забитых мячей в Саудовской профессиональной лиге

30 апреля 2026, 10:36 | Обновлено 30 апреля 2026, 11:00
231
0
Роналду забил 99-й гол за Аль-Наср в чемпионате Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду забил свой 99-й гол за клуб в чемпионате Саудовской Аравии.

Произошло это в матче 30-го тура сезона 2025/26 против Аль-Ахли, в котором португалец забил победный мяч.

После этой игры Роналду отделяет всего 4 гола от повторения клубного рекорда в Саудовской профессиональной лиги, принадлежащего Мохаммеду Аль-Сахлави (103).

Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии

  • 103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)
  • 99 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)
  • 62 – Талиска (Бразилия)
  • 36 – Садио Мане (Сенегал)
  • 36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)
  • 26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)
  • 19 – Джулиано (Бразилия)
  • 19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)
  • 19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)

Также интересным фактом является то, что Роналду одно время забил 103 гола за Манчестер Юнайтед в АПЛ, поэтому португальца отделяет 4 гола и от повторения этого результата.

Голы Криштиану Роналду в национальных чемпионатах разных стран

  • 311 – Ла Лига (Реал)
  • 103 – АПЛ (Манчестер Юнайтед)
  • 99 – СПЛ (Аль-Наср)
  • 81 – Серия А (Ювентус)
  • 3 – Лига Португал (Спортинг)

Так же, как мы уже сообщали ранее, этот гол стал для Роналду 970-м в его профессиональной карьере.

970 голов в карьере Криштиану Роналду

450 – Реал
145 – Манчестер Юнайтед
143 – сборная Португалии
126 – Аль-Наср
101 – Ювентус
5 – Спортинг

Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем