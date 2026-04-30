Роналду забил 99-й гол за Аль-Наср в чемпионате Саудовской Аравии
Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду забил свой 99-й гол за клуб в чемпионате Саудовской Аравии.
Произошло это в матче 30-го тура сезона 2025/26 против Аль-Ахли, в котором португалец забил победный мяч.
После этой игры Роналду отделяет всего 4 гола от повторения клубного рекорда в Саудовской профессиональной лиги, принадлежащего Мохаммеду Аль-Сахлави (103).
Лучшие бомбардиры Аль-Насра в чемпионате Саудовской Аравии
- 103 – Мохаммед Аль-Сахлави (Саудовская Аравия)
- 99 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 77 – Абдулразак Хамдалла (Марокко)
- 62 – Талиска (Бразилия)
- 36 – Садио Мане (Сенегал)
- 36 – Саад Аль-Харти (Саудовская Аравия)
- 26 – Хассан Аль-Рахеб (Саудовская Аравия)
- 19 – Джулиано (Бразилия)
- 19 – Абдалрахман Аль-Биши (Саудовская Аравия)
- 19 – Ахия Аль-Шехри (Саудовская Аравия)
Также интересным фактом является то, что Роналду одно время забил 103 гола за Манчестер Юнайтед в АПЛ, поэтому португальца отделяет 4 гола и от повторения этого результата.
Голы Криштиану Роналду в национальных чемпионатах разных стран
- 311 – Ла Лига (Реал)
- 103 – АПЛ (Манчестер Юнайтед)
- 99 – СПЛ (Аль-Наср)
- 81 – Серия А (Ювентус)
- 3 – Лига Португал (Спортинг)
Так же, как мы уже сообщали ранее, этот гол стал для Роналду 970-м в его профессиональной карьере.
970 голов в карьере Криштиану Роналду
450 – Реал
145 – Манчестер Юнайтед
143 – сборная Португалии
126 – Аль-Наср
101 – Ювентус
5 – Спортинг
