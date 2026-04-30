Быть рекорду. Шахтер сегодня сыграет 19-й еврокубковый матч в сезоне
Предыдущее достижение горняков было датировано сезоном 2015/16
Матч Шахтер – Кристал Пэлас станет 19-м для горняков в еврокубках в сезоне 2025/26, что станет новым клубным рекордом.
Впервые в своей истории донецкий клуб сыграет такое количество матчей в одном сезоне еврокубков.
Напомним, что Шахтер к матчу против Кристал Пэлас сыграл в текущем сезоне 6 поединков в Лиге Европы и 12 – в Лиге конференций.
Предыдущее достижение горняков по количеству сыгранных поединков в еврокубках в одном сезоне было зафиксировано в кампании 2015/16 – 18.
Сезоны донецкого Шахтера с наибольшим количеством матчей в еврокубках (с учетом матча Шахтер – Кристал Пэлас)
- 19 – 2025/26: Ильвес (2), Бешикташ (2), Панатинаикос (2), Серветт (2), Абердин, Легия, Брейдаблик, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс, Риека, Лех (2), АЗ (2), Кристал Пэлас
- 18 – 2015/16: Фенербахче (2), Рапид (2), Реал (2), ПСЖ (2), Мальме (2), Шальке (2), Андерлехт (2), Брага (2), Севилья (2)
- 17 – 2008/09: Динамо Загреб (2), Базель (2), Спортинг (2), Барселона (2), Тоттенгем Готспур (2), Цска (2), Марсель (2), Динамо Киев (2), Вердер
А когда-то для завоевания кубка нужно было сыграть 9 или 11 игр.