Быть рекорду. Шахтер сегодня сыграет 19-й еврокубковый матч в сезоне

Матч Шахтер – Кристал Пэлас станет 19-м для горняков в еврокубках в сезоне 2025/26, что станет новым клубным рекордом.

Впервые в своей истории донецкий клуб сыграет такое количество матчей в одном сезоне еврокубков.

Напомним, что Шахтер к матчу против Кристал Пэлас сыграл в текущем сезоне 6 поединков в Лиге Европы и 12 – в Лиге конференций.

Предыдущее достижение горняков по количеству сыгранных поединков в еврокубках в одном сезоне было зафиксировано в кампании 2015/16 – 18.

Сезоны донецкого Шахтера с наибольшим количеством матчей в еврокубках (с учетом матча Шахтер – Кристал Пэлас)