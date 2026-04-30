  4. Быть рекорду. Шахтер сегодня сыграет 19-й еврокубковый матч в сезоне
Лига конференций
30 апреля 2026, 10:16 | Обновлено 30 апреля 2026, 10:49
Предыдущее достижение горняков было датировано сезоном 2015/16

ФК Шахтер

Матч Шахтер – Кристал Пэлас станет 19-м для горняков в еврокубках в сезоне 2025/26, что станет новым клубным рекордом.

Впервые в своей истории донецкий клуб сыграет такое количество матчей в одном сезоне еврокубков.

Напомним, что Шахтер к матчу против Кристал Пэлас сыграл в текущем сезоне 6 поединков в Лиге Европы и 12 – в Лиге конференций.

Предыдущее достижение горняков по количеству сыгранных поединков в еврокубках в одном сезоне было зафиксировано в кампании 2015/16 – 18.

Сезоны донецкого Шахтера с наибольшим количеством матчей в еврокубках (с учетом матча Шахтер – Кристал Пэлас)

  • 19 – 2025/26: Ильвес (2), Бешикташ (2), Панатинаикос (2), Серветт (2), Абердин, Легия, Брейдаблик, Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс, Риека, Лех (2), АЗ (2), Кристал Пэлас
  • 18 – 2015/16: Фенербахче (2), Рапид (2), Реал (2), ПСЖ (2), Мальме (2), Шальке (2), Андерлехт (2), Брага (2), Севилья (2)
  • 17 – 2008/09: Динамо Загреб (2), Базель (2), Спортинг (2), Барселона (2), Тоттенгем Готспур (2), Цска (2), Марсель (2), Динамо Киев (2), Вердер
По теме:
Коуч Кристал Пэлас удивил заявлением, оценив уровень УПЛ: «Есть проблема..»
Защитник Кристал Пэлас: «Мы знаем, насколько опасен «Шахтер»
Легенда Динамо удивил прогнозом на матч Шахтер – Кристал Пэлас
Кристал Пэлас Шахтер Донецк статистика Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас Лига Европы
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30 апреля 2026, 08:10 13
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн

Трубин может покинуть клуб

Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Футбол | 29 апреля 2026, 15:47 9
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Йожеф Сабо дал прогноз на матч Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас

Авторитетный тренер фаворитом этого противостояния видит английскую команду

«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
Футбол | 30.04.2026, 07:52
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
«Шахтер опережает Динамо». Слова тренера Кристал Пэлас перед матчем ЛК
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Другие виды | 29.04.2026, 12:45
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Футбол | 30.04.2026, 10:55
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Что у Шахтера? Букмекеры назвали фаворита Лиги конференций
Это будет 19 игра. Максимум может быть 21.
А когда-то для завоевания кубка нужно было сыграть 9 или 11 игр.
Боги футболу
Популярные новости
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
28.04.2026, 11:49 3
Теннис
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
29.04.2026, 07:50 20
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 75
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
29.04.2026, 15:38 5
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
Рико ВЕРХОВЕН: «Мне позвонили и сообщили неожиданную новость»
29.04.2026, 07:35
Бокс
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 9
Футбол
