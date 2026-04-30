СИМЕОНЕ: «Этот игрок Арсенала просто ждёт, чтобы упасть»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне откровенно высказался о нападающем «Арсенала» Викторе Дьекереше.

Накануне «Атлетико» сыграл вничью с «Арсеналом» в первом матче 1/2 финала ЛЧ (1:1). Один из голов забил Дьекереш.

На 42-й минуте форвард гостей получил мяч в штрафной площади «матрасников» и умело поставил корпус, в результате чего на него налетел защитник хозяев Давид Ганцко.

Судья расценил это как нарушение правил и назначил пенальти в ворота «Атлетико». Швед сам его и реализовал. Симеоне считает, что игрок «Арсенала» слишком плохо держится на ногах.

«По моему скромному мнению, Дьекереш просто ждет контакта, чтобы упасть. Если это пенальти, то оно должно быть действительно пенальти. В той другой ситуации, благодаря VAR, стало понятно, что это не было пенальти», – сказал он.