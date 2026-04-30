30 апреля 2026, 09:43 |
Симеоне одной фразой ответил Артете на резкие обвинения

Тренер «Арсенала» хотел, чтобы его команде назначили больше пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine. Симеоне и Артета

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на скандальные высказывания руководителя «Арсенала» Микеля Артеты после первого полуфинального матча Лиги чемпионов (1:1).

На 55-й минуте матча главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота «Арсенала» за игру рукой защитника Бена Уайта в своей штрафной. Это позволило «Атлетико» сравнять счет в игре.

На 78-й минуте Маккели назначил еще один 11-метровый, уже в ворота «матрасников». Поводом стало падение игрока «канониров» Эберечи Эзе в своей штрафной после контакта с защитником «Атлетико» Давидом Ганцко. Впрочем, после вмешательства VAR арбитр изменил свое решение и отменил наказание.

Артета откровенно раскритиковал работу судейской бригады и обвинил арбитров в предвзятости. Симеоне ответил на это лаконично.

«Артета сказал, что должен был быть пенальти на Эзе? Я никогда не комментирую мнения своих коллег», – сказал он.

Ответный матч пройдет в Лондоне 5 мая.

Андрей Плыгун
