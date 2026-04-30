Симеоне одной фразой ответил Артете на резкие обвинения
Тренер «Арсенала» хотел, чтобы его команде назначили больше пенальти
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне отреагировал на скандальные высказывания руководителя «Арсенала» Микеля Артеты после первого полуфинального матча Лиги чемпионов (1:1).
На 55-й минуте матча главный арбитр Данни Маккели назначил пенальти в ворота «Арсенала» за игру рукой защитника Бена Уайта в своей штрафной. Это позволило «Атлетико» сравнять счет в игре.
На 78-й минуте Маккели назначил еще один 11-метровый, уже в ворота «матрасников». Поводом стало падение игрока «канониров» Эберечи Эзе в своей штрафной после контакта с защитником «Атлетико» Давидом Ганцко. Впрочем, после вмешательства VAR арбитр изменил свое решение и отменил наказание.
Артета откровенно раскритиковал работу судейской бригады и обвинил арбитров в предвзятости. Симеоне ответил на это лаконично.
«Артета сказал, что должен был быть пенальти на Эзе? Я никогда не комментирую мнения своих коллег», – сказал он.
Ответный матч пройдет в Лондоне 5 мая.
