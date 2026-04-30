Директор Атлетико АЛЕМАНИ: «Наш пенальти был чище, чем их»

Директор мадридского «Атлетико» Матеу Алемани прокомментировал скандальный эпизод с назначением пенальти в ворота «Арсенала».

Накануне «Атлетико» и «Арсенал» сыграли в Мадриде вничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов (1:1). Оба гола были забиты с пенальти. При этом представители лондонского клуба считают, что 11-метровый в их ворота был назначен не по правилам.

«Наш пенальти был чище ихнего. Это тот тип пенальти, который обычно не назначают в Европе, мягкий. Как только я увидел, что его назначили, я понял, что VAR его не отменит», – сказал Алемани.

Ответный матч команды сыграют 5 мая.