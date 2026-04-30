АРТЕТА: «В АПЛ за игру рукой пенальти не назначают»
В Лиге чемпионов действуют другие правила
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал скандальный эпизод с пенальти в пользу «Атлетико» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (1:1).
Главный арбитр Данни Маккелли принял решение о 11-метровом в ворота «Арсенала» на 55-й минуте матча при счете 0:1 в пользу «канониров». Поводом стала игра рукой защитника Бена Уайта. Мяч попал в него после удара Маркоса Льоренте. Пенальти реализовал Хулиан Альварес, что позволило мадридцам сравнять счет в матче.
«Трудно понять, ведь в Премьер-лиге игра рукой — не пенальти, а в УЕФА — да. То, что происходило потом, я не понимаю, мне кажется, это неприемлемо», – возмутился Артета.
Испанец не первый, кто критикует разное толкование правил в турнирах УЕФА и национальном первенстве. В Лиге чемпионов арбитры неоднократно принимали более жесткие решения в случаях, когда в той же АПЛ нарушения игнорируют как случайные. Например, когда мяч отскакивает от самого игрока с близкого расстояния или если положение руки можно оправдать естественным движением.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Авторитетный тренер фаворитом этого противостояния видит английскую команду
Такое решение вынес суд в отношении «Днепра-1»