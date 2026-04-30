  4. Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «Я не знаю, почему судьи это сделали»
30 апреля 2026, 02:27 |
Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «Я не знаю, почему судьи это сделали»

Нападающий «Арсенала» прокомментировал ничью в матче против «Атлетико»

30 апреля 2026, 02:27 |
55
0
Виктор ДЬЕКЕРЕШ: «Я не знаю, почему судьи это сделали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьокереш прокомментировал ничью в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (1:1):

«Думаю, в первом тайме мы достаточно хорошо контролировали ход игры. У нас было несколько хороших моментов, и нам удалось забить. Во втором тайме они начали гораздо лучше и смогли забить гол, а под конец у нас было несколько неплохих моментов. В целом это был тяжелый матч, здесь играть непросто, но это лишь первая половина противостояния.

Я не видел ни одного из пенальти, поэтому трудно сказать, но такой уж футбол. Не знаю, почему они отменили решение по второму пенальти, похоже, что был контакт, но это решение судьи.

Было нелегко после того, как они забили, ведь у них здесь есть болельщики. Мы пытались играть и вернуть тот импульс, который был у нас в первом тайме, под конец нам это удалось, но второй тайм был тяжелым.

Мы знаем, что когда будем играть дома с нашими болельщиками, все будет по-другому. Мы просто должны делать свою работу и быть в лучшей форме».

Ответный матч запланирован на 5 мая, начало в 22:00 по киевскому времени.

Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Атлетико - Арсенал Лига чемпионов Виктор Дьекереш
Дмитрий Вус Источник: BBC
