Арда Туран раскрыл два фактора победы над Кристал Пэлас

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран поделился своими мыслями о том, как «горняки» могут победить английский «Кристал Пэлас» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Мы полны энтузиазма, но если позволим эмоциям взять верх, то допустим ошибки. Нам нужно сохранять терпение и придерживаться нашего плана на игру», – пояснил специалист.

Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Начало матча – в 22:00.