  4. Арда Туран раскрыл два фактора победы над Кристал Пэлас
Арда Туран раскрыл два фактора победы над Кристал Пэлас

«Шахтер» должен проявить хладнокровие и действовать по плану

Арда Туран раскрыл два фактора победы над Кристал Пэлас
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран поделился своими мыслями о том, как «горняки» могут победить английский «Кристал Пэлас» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Мы полны энтузиазма, но если позволим эмоциям взять верх, то допустим ошибки. Нам нужно сохранять терпение и придерживаться нашего плана на игру», – пояснил специалист.

Матч «Шахтер» – «Кристал Пэлас» состоится в четверг, 30 апреля, в Кракове. Начало матча – в 22:00.

Андрей Плыгун Источник: TRT Spor
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский клуб признан банкротом из-за долга Шахтеру
Комментарии 7
1.Забити більше
2.Пропустити менше
Все інше-філософія.
нажаль тут без варіантів. Англійці об'єктивно сильніші
Ovcevodu nikoly ne peremogty culturnyh angliyciv
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
