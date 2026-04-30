Букмекеры порадовали коэффициентом на победу Шахтера над Кристал Пэлас

В четверг, 30 апреля 2026 года, состоится первый матч полуфинала Лиги конференций между донецким «Шахтером» и лондонским «Кристал Пэлас».

Букмекеры в день матча обновили коэффициенты на это противостояние.

Коэффициент на победу «Шахтера» составляет 3,96 – букмекеры не сильно верят в победу «горняков». Ничья оценивается коэффициентом 3,70, тогда как победа «Кристал Пэлас» – 2,09.

Матч состоится в Кракове на Городском стадионе имени Хенрика Реймана. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.