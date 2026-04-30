  Чудо-камбэк. Спортинг сыграл вничью и упустил шансы на чемпионство
29.04.2026 22:15 – FT 2 : 2
30 апреля 2026, 02:40 | Обновлено 30 апреля 2026, 03:16
Чудо-камбэк. Спортинг сыграл вничью и упустил шансы на чемпионство

Матч против Тонделы завершился со счетом 2:2

В среду, 29 апреля, состоялся перенесённый матч 26-го тура Лиги Португалии, в котором встретились «Спортинг» и «Тондела».

Матч прошел в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Жозе Алвеладе» и завершился ничьей со счётом 2:2.

Таким образом, за 3 тура до конца чемпионата «Спортинг» отстает от «Порту», возглавляющего турнирную таблицу, на 9 очков. При равном количестве очков судьбу чемпионства будут решать результаты в очных встречах, а в этом сезоне «Порту» один раз обыграл «Спортинг» и сыграл с ним вничью.

Лига Португалии 2025/26. 26-й тур, 29 апреля
Спортинг – Тондела – 2:2
Голы: Суарес, 62, Сильва, 78 (автогол) – Блопа, 90+2 (автогол), Сисеро, 90+4

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 31 26 4 1 63 - 15 02.05.26 22:30 Порту - Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту 82
2 Бенфика 31 22 9 0 67 - 20 02.05.26 20:00 Фамаликау - Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш 75
3 Спортинг Лиссабон 31 22 7 2 77 - 22 04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара 73
4 Брага 31 16 8 7 59 - 31 03.05.26 20:00 Брага - Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага 56
5 Фамаликау 31 14 9 8 39 - 27 02.05.26 20:00 Фамаликау - Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал 51
6 Жил Висенте 31 13 10 8 46 - 32 03.05.26 22:30 Риу Аве - Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте 49
7 Витория Гимараеш 31 12 6 13 38 - 43 04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш 42
8 Морейренсе 31 11 6 14 34 - 45 02.05.26 17:30 Морейренсе - Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока 39
9 Алверка 31 10 8 13 34 - 49 02.05.26 22:30 Порту - Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон 38
10 Эшторил 31 10 7 14 51 - 52 03.05.26 20:00 Брага - Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве 37
11 Арока 31 10 5 16 39 - 60 02.05.26 17:30 Арока - Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока 35
12 Риу Аве 31 8 10 13 33 - 52 03.05.26 22:30 Риу Аве - Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве 34
13 Санта Клара 31 8 8 15 28 - 38 02.05.26 17:30 Арока - Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте 32
14 Насьонал 31 8 7 16 34 - 41 02.05.26 17:30 Насьонал - АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал 31
15 Эштрела Амадора 31 6 10 15 34 - 51 02.05.26 17:30 Морейренсе - Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия 28
16 Каза Пия 31 5 11 15 29 - 55 03.05.26 17:30 Каза Пия - Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика 26
17 Тондела 31 4 10 17 23 - 52 03.05.26 17:30 Каза Пия - Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела 22
18 АВС 31 1 11 19 22 - 65 02.05.26 17:30 Насьонал - АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС 14
События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Cicero (Тондела), асcист Hugo Felix.
90’
ГОЛ ! Автогол забил Salvador Blopa (Спортинг Лиссабон).
78’
ГОЛ ! Автогол забил Joao Silva (Тондела).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Хавьер Суарес (Спортинг Лиссабон), асcист Salvador Blopa.
