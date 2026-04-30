Чудо-камбэк. Спортинг сыграл вничью и упустил шансы на чемпионство
Матч против Тонделы завершился со счетом 2:2
В среду, 29 апреля, состоялся перенесённый матч 26-го тура Лиги Португалии, в котором встретились «Спортинг» и «Тондела».
Матч прошел в Лиссабоне на стадионе «Эштадиу Жозе Алвеладе» и завершился ничьей со счётом 2:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Таким образом, за 3 тура до конца чемпионата «Спортинг» отстает от «Порту», возглавляющего турнирную таблицу, на 9 очков. При равном количестве очков судьбу чемпионства будут решать результаты в очных встречах, а в этом сезоне «Порту» один раз обыграл «Спортинг» и сыграл с ним вничью.
Лига Португалии 2025/26. 26-й тур, 29 апреля
Спортинг – Тондела – 2:2
Голы: Суарес, 62, Сильва, 78 (автогол) – Блопа, 90+2 (автогол), Сисеро, 90+4
Видеообзор
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|31
|26
|4
|1
|63 - 15
|02.05.26 22:30 Порту - Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау22.03.26 Брага 1:2 Порту
|82
|2
|Бенфика
|31
|22
|9
|0
|67 - 20
|02.05.26 20:00 Фамаликау - Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш
|75
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|22
|7
|2
|77 - 22
|04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара
|73
|4
|Брага
|31
|16
|8
|7
|59 - 31
|03.05.26 20:00 Брага - Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага
|56
|5
|Фамаликау
|31
|14
|9
|8
|39 - 27
|02.05.26 20:00 Фамаликау - Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал
|51
|6
|Жил Висенте
|31
|13
|10
|8
|46 - 32
|03.05.26 22:30 Риу Аве - Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте
|49
|7
|Витория Гимараеш
|31
|12
|6
|13
|38 - 43
|04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш
|42
|8
|Морейренсе
|31
|11
|6
|14
|34 - 45
|02.05.26 17:30 Морейренсе - Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока
|39
|9
|Алверка
|31
|10
|8
|13
|34 - 49
|02.05.26 22:30 Порту - Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Алверка 1:4 Спортинг Лиссабон
|38
|10
|Эшторил
|31
|10
|7
|14
|51 - 52
|03.05.26 20:00 Брага - Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве
|37
|11
|Арока
|31
|10
|5
|16
|39 - 60
|02.05.26 17:30 Арока - Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил21.03.26 Морейренсе 0:1 Арока
|35
|12
|Риу Аве
|31
|8
|10
|13
|33 - 52
|03.05.26 22:30 Риу Аве - Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве
|34
|13
|Санта Клара
|31
|8
|8
|15
|28 - 38
|02.05.26 17:30 Арока - Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте
|32
|14
|Насьонал
|31
|8
|7
|16
|34 - 41
|02.05.26 17:30 Насьонал - АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора21.03.26 Фамаликау 1:0 Насьонал
|31
|15
|Эштрела Амадора
|31
|6
|10
|15
|34 - 51
|02.05.26 17:30 Морейренсе - Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора20.03.26 Эштрела Амадора 4:0 Каза Пия
|28
|16
|Каза Пия
|31
|5
|11
|15
|29 - 55
|03.05.26 17:30 Каза Пия - Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика
|26
|17
|Тондела
|31
|4
|10
|17
|23 - 52
|03.05.26 17:30 Каза Пия - Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела
|22
|18
|АВС
|31
|1
|11
|19
|22 - 65
|02.05.26 17:30 Насьонал - АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Тондела 0:0 АВС
|14
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
