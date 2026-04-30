Было ли что-нибудь кроме пенальти? Статистика матча Атлетико – Арсенал
Команды создали достаточно моментов
29 апреля состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов 2025/26 между командами «Атлетико» (Испания) и «Арсенал» (Англия). Поединок прошел на стадионе «Метрополитано» в Мадриде и завершился со счётом 1:1.
После матча статистический ресурс Opta обнародовал данные по игре.
В этой встрече команды на двоих нанесли 29 ударов по воротам, с учетом двух пенальти – 6 из них были в створ.
Таким образом, в этой игре было даже больше ударов, чем в матче «ПСЖ» – «Бавария» (5:4).
Atlético Madrid 1-1 Arsenal FT— Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 29, 2026
This #UCL semi-final is perfectly in the balance after the sides traded penalties to draw a tense game in Spain.
Arsenal endured a 40-minute period without a single shot, but they may well be the happier of the sides with this result. pic.twitter.com/pL6spjzqJk
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Такое решение вынес суд в отношении «Днепра-1»
Лучшим игроком встречи по версии WhoScored признан Хулиан Альварес