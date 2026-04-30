30 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций между донецким «Шахтером» и «Кристал Пэлас».

Встретятся команды в Кракове на стадионе имени Генрика Реймана. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Матч рассудит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером.

Ответная игра состоится 7 мая в Лондоне. Лучшая команда противостояния в финале сыграет с победителем пары «Райо Вальекано» – «Страсбург».

