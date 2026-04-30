Где смотреть матч 1/2 финала Лиги конференций Шахтер – Кристал Пэлас
Матч состоится 30 апреля в 22:00 по киевскому времени
30 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги конференций между донецким «Шахтером» и «Кристал Пэлас».
Встретятся команды в Кракове на стадионе имени Генрика Реймана. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Матч рассудит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером.
Ответная игра состоится 7 мая в Лондоне. Лучшая команда противостояния в финале сыграет с победителем пары «Райо Вальекано» – «Страсбург».
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале платформе MEGOGO.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
