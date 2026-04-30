Альварес стал первым игроком Атлетико с 10 голами в одном сезоне ЛЧ

Аргентинский нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес стал первым игроком в истории клуба, забившим 10 голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

Свой 10-й гол аргентинец забил в домашнем полуфинальном матче против Арсенала, реализовав пенальти.

Альварес уже на 2 гола превзошел предыдущее достижение Диего Косты, который в сезоне 2012/13 отличился 8 забитыми мячами в турнире.

Игроки с самым большим количеством забитых мячей в составе Атлетико в одном сезоне Лиги чемпионов

10 – Хулиан Альварес (2025/26)

8 – Диего Коста (2013/14)

7 – Хулиан Альварес (2024/25)

7 – Антуан Гризманн (2015/16)