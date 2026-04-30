Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Альварес стал первым игроком Атлетико с 10 голами в одном сезоне ЛЧ
Лига чемпионов
30 апреля 2026, 00:14
Альварес стал первым игроком Атлетико с 10 голами в одном сезоне ЛЧ

Вспомним игроков мадридцев с наибольшим количеством забитых мячей в одном розыгрыше турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий мадридского Атлетико Хулиан Альварес стал первым игроком в истории клуба, забившим 10 голов в одном сезоне Лиги чемпионов.

Свой 10-й гол аргентинец забил в домашнем полуфинальном матче против Арсенала, реализовав пенальти.

Альварес уже на 2 гола превзошел предыдущее достижение Диего Косты, который в сезоне 2012/13 отличился 8 забитыми мячами в турнире.

Игроки с самым большим количеством забитых мячей в составе Атлетико в одном сезоне Лиги чемпионов

  • 10 – Хулиан Альварес (2025/26)
  • 8 – Диего Коста (2013/14)
  • 7 – Хулиан Альварес (2024/25)
  • 7 – Антуан Гризманн (2015/16)
Лига чемпионов Атлетико - Арсенал Атлетико Мадрид Арсенал Лондон Хулиан Альварес пенальти статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
ВИДЕО. Был ли пенальти? Арсенал выиграл первый тайм игры с Атлетико
Арда ТУРАН: «Я хочу выиграть с Шахтером Лигу конференций»
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
не удивлюсь, если за Аргентину 10+ на одном мундиале сделает
ЗВЕРЮШКА
Ответить
0
Популярные новости
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
ПСЖ – Бавария – 5:4. До УПЛ не дотянули. Видео голов и обзор матча
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем