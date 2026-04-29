Педриньо назвал фактор, который делает Шахтер великим клубом

28-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Педриньо назвал фактор, который, с его точки зрения, делает донецкий клуб великим.

«Мы говорим, что у «Шахтера» есть своя стратегия. Она заключается в том, чтобы привлекать много молодых, очень талантливых игроков и постепенно использовать их потенциал, что здесь чаще всего получается делать. Средний возраст нашей команды – 22-23 года; многие молодые игроки добиваются успеха здесь, чего не происходит в других клубах. Здесь больше терпения, спокойствия; нужно формировать игрока. Это не происходит за одну ночь; ты уезжаешь из Бразилии и сразу же должен показать себя с лучшей стороны. Это должен быть пошаговый прогресс. Именно это делает клуб великим – способность развивать своих игроков внутри команды», – заявил Педриньо.

Ранее Педриньо говорил, что готов рассмотреть возможность с выступлениями за сборную Украины в будущем.