Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Педриньо назвал фактор, который делает Шахтер великим клубом
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 21:42
Хавбек считает, что «горняки» великолепно развивают молодых футболистов

shakhtar.com. Педриньо

28-летний атакующий полузащитник «Шахтера» Педриньо назвал фактор, который, с его точки зрения, делает донецкий клуб великим.

«Мы говорим, что у «Шахтера» есть своя стратегия. Она заключается в том, чтобы привлекать много молодых, очень талантливых игроков и постепенно использовать их потенциал, что здесь чаще всего получается делать. Средний возраст нашей команды – 22-23 года; многие молодые игроки добиваются успеха здесь, чего не происходит в других клубах. Здесь больше терпения, спокойствия; нужно формировать игрока. Это не происходит за одну ночь; ты уезжаешь из Бразилии и сразу же должен показать себя с лучшей стороны. Это должен быть пошаговый прогресс. Именно это делает клуб великим – способность развивать своих игроков внутри команды», – заявил Педриньо.

Ранее Педриньо говорил, что готов рассмотреть возможность с выступлениями за сборную Украины в будущем.

Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Шахтер Донецк
Алексей Сливченко Источник: Rádio Renascença
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем