Бразильский футболист Шахтера сообщил, что готов играть за сборную Украины
Педриньо прокомментировал слухи о возможной натурализации и смене гражданства
Вингер «Шахтера» Педриньо пообщался онлайн с участниками проекта Pace for Health, который реализуется фондом Shakhtar Social в рамках программы Erasmus+ Sport.
К онлайн-встрече присоединились 55 детей из разных городов Украины. Проект, направленный на психосоциальное восстановление и развитие детей через футбол, охватывает 165 участников в возрасте от 7 до 13 лет, среди которых есть дети-переселенцы.
Отвечая на вопросы детей, бразильский футболист прокомментировал возможность одеть футболку сборной Украины:
– Планируете ли ты играть за сборную Украины?
– Я много слышал разговоров на эту тему. Это был бы невероятный шанс. Мне действительно интересно такое предложение, и, думаю, я бы его принял. Был бы рад помочь сборной Украины.
Эта страна стала для меня очень родной за это время. Впрочем, хочу подчеркнуть: пока все эти разговоры остаются на уровне слухов, – рассказал Педриньо.
В нынешнем сезоне бразилец провел 32 матча на клубном уровне, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач.
