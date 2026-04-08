Бразильский футболист Шахтера сообщил, что готов играть за сборную Украины

Вингер «Шахтера» Педриньо пообщался онлайн с участниками проекта Pace for Health, который реализуется фондом Shakhtar Social в рамках программы Erasmus+ Sport.

К онлайн-встрече присоединились 55 детей из разных городов Украины. Проект, направленный на психосоциальное восстановление и развитие детей через футбол, охватывает 165 участников в возрасте от 7 до 13 лет, среди которых есть дети-переселенцы.

Отвечая на вопросы детей, бразильский футболист прокомментировал возможность одеть футболку сборной Украины:

– Планируете ли ты играть за сборную Украины?

– Я много слышал разговоров на эту тему. Это был бы невероятный шанс. Мне действительно интересно такое предложение, и, думаю, я бы его принял. Был бы рад помочь сборной Украины.

Эта страна стала для меня очень родной за это время. Впрочем, хочу подчеркнуть: пока все эти разговоры остаются на уровне слухов, – рассказал Педриньо.

В нынешнем сезоне бразилец провел 32 матча на клубном уровне, в которых забил семь голов и отдал девять результативных передач.