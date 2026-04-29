Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд
«Боруссия» нацелилась на Луку Мейреллиша и Алиссона
Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась сразу двумя футболистами донецкого клуба «Шахтер».
Как отмечает источник, дортмундский клуб заинтересован в трансфере двух бразильцев. В трансферном списке дортмундцев находятся нападающие Лука Мейреллиш и Алиссон Сантана.
В текущем сезоне чемпионата Украины по футболу на счету Алиссона один гол и три ассиста, у Мейреллиша пять точных ударов и две передачи.
Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать Райана Роберто бесплатно – на правах свободного агента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
