  4. Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд
29 апреля 2026, 22:49
Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд

«Боруссия» нацелилась на Луку Мейреллиша и Алиссона

ФК Шахтер. Алиссон

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась сразу двумя футболистами донецкого клуба «Шахтер».

Как отмечает источник, дортмундский клуб заинтересован в трансфере двух бразильцев. В трансферном списке дортмундцев находятся нападающие Лука Мейреллиш и Алиссон Сантана.

В текущем сезоне чемпионата Украины по футболу на счету Алиссона один гол и три ассиста, у Мейреллиша пять точных ударов и две передачи.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать Райана Роберто бесплатно – на правах свободного агента.

Дмитрий Олийченко Источник: TransferFeed
Зовсім не здивуюсь якщо літом покине хтось (а то і не один) гравець Шахтаря. Продавати клуб вміє гарно, так що цілком можливий варіант із німцями. Шкода, якщо це буде саме Аліссон, дякуючи таким гравцям - УПЛ цікавіша 🫠 як на мене, він на 2 голови вже кращий за наш чемпіонат. Він як Кевін, якого придбали, пограли трішки і відразу вдало продали. 
Алісона не продамо поки (я не дозволю) , а от Мейрелеша можна
