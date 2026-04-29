Знаменитый европейский клуб хочет купить у Шахтера двух звезд

Дортмундская «Боруссия» заинтересовалась сразу двумя футболистами донецкого клуба «Шахтер».

Как отмечает источник, дортмундский клуб заинтересован в трансфере двух бразильцев. В трансферном списке дортмундцев находятся нападающие Лука Мейреллиш и Алиссон Сантана.

В текущем сезоне чемпионата Украины по футболу на счету Алиссона один гол и три ассиста, у Мейреллиша пять точных ударов и две передачи.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» планирует подписать Райана Роберто бесплатно – на правах свободного агента.