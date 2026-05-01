Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика приняла решение по поводу вратаря. Неожиданный трансфер
Португалия
01 мая 2026, 20:33 | Обновлено 01 мая 2026, 21:30
1302
1

Бенфика приняла решение по поводу вратаря. Неожиданный трансфер

«Спортинг» и «Бенфика» нацелились на Анарбекова

1302
1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Темирлан Анарбеков

Вратарь «Кайрата» и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков попал в сферу интересов португальских грандов.

По информации источника, «Спортинг» и «Бенфика» готовы заплатить за 22-летнего вратаря около 2,5 миллиона евро. Ожидается, что оба клуба могут в ближайшее время сделать официальные предложения.

Интерес к Анарбекову значительно вырос после его выступлений в квалификации Лиги чемпионов. В групповом раунде Анарбеков провел шесть матчей, пропустил 13 мячей и привлек внимание европейских клубов.

Также он вошел в историю как первый казахстанский футболист, которого признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов по версии УЕФА.

По теме:
Бенфика Спортинг Лиссабон трансферы чемпионат Португалии по футболу Кайрат Алматы
Дмитрий Олийченко Источник: A Bola
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
да, помню впечатлил этот парень
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем