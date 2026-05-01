Бенфика приняла решение по поводу вратаря. Неожиданный трансфер
«Спортинг» и «Бенфика» нацелились на Анарбекова
Вратарь «Кайрата» и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков попал в сферу интересов португальских грандов.
По информации источника, «Спортинг» и «Бенфика» готовы заплатить за 22-летнего вратаря около 2,5 миллиона евро. Ожидается, что оба клуба могут в ближайшее время сделать официальные предложения.
Интерес к Анарбекову значительно вырос после его выступлений в квалификации Лиги чемпионов. В групповом раунде Анарбеков провел шесть матчей, пропустил 13 мячей и привлек внимание европейских клубов.
Также он вошел в историю как первый казахстанский футболист, которого признали лучшим игроком матча Лиги чемпионов по версии УЕФА.
