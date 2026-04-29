  4. У экс-игрока Арсенала два новых обвинения в изнасиловании
29 апреля 2026, 21:21
У экс-игрока Арсенала два новых обвинения в изнасиловании

Томас Партей продолжает судиться

Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Экс-футболист «Арсенала» Томас Партей не признал себя виновным по двум новым обвинениям в изнасиловании на слушании в Королевском суде Саутварка, связанным с предполагаемым инцидентом в декабре 2020 года.

Теперь футболисту предъявлено в общей сложности семь обвинений в изнасиловании и одно обвинение в сексуальном насилии в отношении четырех женщин, причем обвинения охватывают период с 2020 по 2022 год.

Партей остается под залогом на строгих условиях, включая запрет на контакты с предполагаемыми жертвами. Судебное разбирательство, первоначально назначенное на ноябрь 2026 года, может быть перенесено на январь 2027 года, если все обвинения будут объединены.

В текущем сезоне 32-летний Партей провел 28 матчей за «Вильярреал».

Руслан Полищук
Комментарии 2
І напевно всі сім жінок не *кучеряві*як він.
Якийсь терорист
