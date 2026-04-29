Экс-защитник сборной Украины рассказал, что может помочь Шахтеру в ЛК
Сергей Дирявка дал совет «горнякам» на матч с Кристал Пэлас
Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка эксклюзивно для Sport.ua рассказал, кому отдает предпочтение в первом полуфинальном поединке Лиги конференций «Шахтер» – «Кристалл Пелас», который состоится в польском Кракове.
«Обе команды смело могут сосредоточиться на выступлении в Лиге конференций: «горняки» закрепились во главе турнирной таблицы в УПЛ, а лондонцам уже не грозит вылет из АПЛ. Все же думаю, что эмоционально в лучшем положении «Шахтер», который близок к возвращению в Лигу чемпионов.
Убежден, что выступая даже в роли номинального хозяина, дончанам поддержка трибун в Кракове будет обеспечена. Этот фактор нельзя недооценивать. Как и то, что подопечных Арды Турана не должны вводить в заблуждение посредственная позиция визави в АПЛ.
«Кристалл Пелас» – грозный оппонент, хорошо организованный, умеющий максимально использовать сильные стороны своих футболистов. Очень надеюсь, что в Кракове в ударе будет вратарь дончан Дмитрий Ризнык, ведь на «вооружении» лондонцев – опасные кроссы, заготовки при розыгрыше стандартных положений.
Однако и у «горняков» хватает «козырей» – прежде всего высокое индивидуальное мастерство.
Склоняюсь к тому, что в Кракове дончане забьют на один мяч больше, но все точки над «і» будут поставлены на следующей неделе в ответном матче в Лондоне».
Ранее эксперт объяснил, почему «Шахтер» устроит ничья в матче с «Кристал Пэлас».
