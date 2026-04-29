Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт объяснил, почему Шахтер устроит ничья в матче с Кристал Пелас
Лига конференций
29 апреля 2026, 19:30 | Обновлено 29 апреля 2026, 19:37
Эксперт объяснил, почему Шахтер устроит ничья в матче с Кристал Пелас

В Кракове не обойдется без обмена ударами

ФК Шахтер

В прошлом футболист, а затем тренер Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги конференций между «Шахтером» и английским клубом «Кристалл Пэлас», который пройдет 30 апреля в польском Кракове.

«Конечно, после суперматча в Лиге чемпионов в Париже не терпится, чтобы и «Шахтер» и «Кристал Пэлас» порадовали зрелищным футболом. Склоняюсь к тому, что в Кракове голы обязательно будут. Многое будет зависеть от того, как сработают домашние заготовки. Ведь лондонцы действуют более прагматично в отличие от «Шахтера», отличающегося разнообразием как раз в наступательных операциях.

Хотя оборона «Кристалл Пэлас» считается одной из самых крепких в АПЛ и расшатать ее будет непросто. В конце концов никак нельзя сказать, что лондонцы делают ставку на игру от защиты. В них очень настырный центрфорвард-гренадер, активные фланги и потому нашим защитникам нужно быть внимательными.

Тем не менее, склоняюсь к тому, что в Кракове все закончится подписанием мирного соглашения 1:1, а судьба путевки в финал решится на следующей неделе в Англии».

По теме:
Кристал Пэлас Шахтер Донецк Арда Туран Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас Виталий Первак инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем