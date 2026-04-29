Эксперт объяснил, почему Шахтер устроит ничья в матче с Кристал Пелас

В прошлом футболист, а затем тренер Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги конференций между «Шахтером» и английским клубом «Кристалл Пэлас», который пройдет 30 апреля в польском Кракове.

«Конечно, после суперматча в Лиге чемпионов в Париже не терпится, чтобы и «Шахтер» и «Кристал Пэлас» порадовали зрелищным футболом. Склоняюсь к тому, что в Кракове голы обязательно будут. Многое будет зависеть от того, как сработают домашние заготовки. Ведь лондонцы действуют более прагматично в отличие от «Шахтера», отличающегося разнообразием как раз в наступательных операциях.

Хотя оборона «Кристалл Пэлас» считается одной из самых крепких в АПЛ и расшатать ее будет непросто. В конце концов никак нельзя сказать, что лондонцы делают ставку на игру от защиты. В них очень настырный центрфорвард-гренадер, активные фланги и потому нашим защитникам нужно быть внимательными.

Тем не менее, склоняюсь к тому, что в Кракове все закончится подписанием мирного соглашения 1:1, а судьба путевки в финал решится на следующей неделе в Англии».