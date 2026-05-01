Сборная УКРАИНЫ01 мая 2026, 07:05 | Обновлено 01 мая 2026, 07:06
Шовковский объявил о своем решении относительно сборной Украины
Бывший тренер киевлян прибег к философии
01 мая 2026, 07:05 | Обновлено 01 мая 2026, 07:06
942
Бывший тренер «Динамо» и легендарный вратарь Александр Шовковский ответил на прямой вопрос, готов ли он возглавить сборную Украины по футболу.
– Хотели бы вы возглавить сборную Украины?
– Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Мои желания остаются при мне до того момента, пока они не сбудутся.
После увольнения с должности главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский активизировал свою работу в качестве депутата Киевсовета и существенно улучшил показатели посещаемости заседаний.
Борщаговку пускай тренирует
