Шовковский объявил о своем решении относительно сборной Украины

Бывший тренер «Динамо» и легендарный вратарь Александр Шовковский ответил на прямой вопрос, готов ли он возглавить сборную Украины по футболу.

– Хотели бы вы возглавить сборную Украины?

– Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах. Мои желания остаются при мне до того момента, пока они не сбудутся.

После увольнения с должности главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский активизировал свою работу в качестве депутата Киевсовета и существенно улучшил показатели посещаемости заседаний.