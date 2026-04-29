Названа главная цель Мудрика по итогам допингового дела
Намерен вернуться в футбол в этом году
По информации авторитетного ресурcа BBC, Михаил Мудрик по итогам апелляционного заседания Арбитражного суда в Лозанне намерен вернуться в футбол до конца 2026 года.
Украинский вингер хочет уже в этом году закончить все вопросы и спокойно заниматься футболом.
По информации СМИ, Мудрик получил дисквалификацию на 4 года, которая отсчитывается с ноября 2024 года, поэтому Михаилу в любом случается засчитываются эти 16 месяцев вне футбола.
Ранее сообщалось, что наиболее реалистичный вариант после апелляции – два года бана.
Известно, что футболист все это время активно поддерживает форму.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Парижане и мюнхенцы устроили настоящее голевое зрелище, забив на двоих девять голов
Первый полуфинальный поединок начнется 29 апреля в 22:00 по Киеву