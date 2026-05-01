УАФ запретила Шевченко назначать своего тренера в сборную Украины

Бывший футболист «Динамо» Олег Саленко сообщил, что УАФ выступила против того, чтобы кандидат от Андрея Шевченко Андре Мальдера возглавил сборную Украины.

«Андрей Шевченко хочет привлечь туда итальянца, но федерация против – вот и всё. Тем более, когда объявят главного тренера? На финале Кубка во Львове. Именно там и сделают заявление. Поэтому думаю, что именно так и будет», – сказал Олег Саленко.

Ранее известный в прошлом тренер и футболист Йожеф Сабо нашел замену Сергею Реброву на посту главного тренера сборной Украины. Бывший тренер главной команды страны выдвинул кандидатуру Мирона Маркевича, последним местом работы которого были «Карпаты».