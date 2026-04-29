Лига чемпионов29 апреля 2026, 17:13 | Обновлено 29 апреля 2026, 17:15
Луис ЭНРИКЕ: «ПСЖ заслужил победу, ничью и поражение в матче с Баварией»
Тренер не знает, как должен был закончиться этот матч
Наставник ПСЖ Луис Энрике не готов назвать справедливый исход первого полуфинального матча Лиги чемпионов против Баварии, в котором парижане выиграли 5:4.
«Мы заслужили выиграть матч против Баварии. Однако вместе с этим мы заслужили и ничью и даже поражение, потому что это было что-то невероятное и могло завершиться с любым исходом».
«Меняться во втором матче мы не будем. Мы будем атаковать. Думаю, у Баварии такой же план», – сказал Энрике.
Ответная игра пройдет в Мюнхене 6 мая.
