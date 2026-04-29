Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Каролина Плишкова уступила Анастасии Потаповой в матче 1/4 финала
Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 197) не сумела выйти в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.
В четвертьфинале чешка в трех сетах уступила экс-россиянке Анастасии Потаповой (WTA 56), которая сейчас представляет Австрию.
WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала
Каролина Плишкова (Чехия) – Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – 1:6, 7:6 (7:4), 3:6
Во второй партии Плишкова отыграла две подачи Потаповой на матч, спасла три матчбола на приеме и выиграла тай-брейк. В третьем сете Каролина дважды вела с брейком, но со счета 3:2 в свою пользу отдала пять геймов подряд и проиграла.
Это было второе очное противостояние соперниц. В 2024 году Плишкова одолела Потапову в 1/16 финала тысячника в Дохе.
Потапова стала третьей полуфиналисткой Мадрида после Хейли Баптист и Мирры Андреевой. Анастасия может стать соперницей Марты Костюк, если украинка в последнем четвертьфинале тысячника в столице Испании одолеет Линду Носкову.
Плишкова в Мадриде успела пройти Синью Краус, Марию Саккари, Элизе Мертенс и Солану Сиерру. Потапова, которая попала в основую сетку Мадрида как лаки-лузер после поражения от Краус в финале квалификации, помимо Плишковой, также одолела Чжан Шуай, Алену Остапенко и Елену Рыбакину.
