Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29 апреля 2026, 16:02 | Обновлено 29 апреля 2026, 16:52
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде

Каролина Плишкова уступила Анастасии Потаповой в матче 1/4 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Плишкова

Бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова (Чехия, WTA 197) не сумела выйти в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, столице Испании.

В четвертьфинале чешка в трех сетах уступила экс-россиянке Анастасии Потаповой (WTA 56), которая сейчас представляет Австрию.

WTA 1000 Мадрид. Грунт, 1/4 финала

Каролина Плишкова (Чехия) – Анастасия Потапова (Австрия) [LL] – 1:6, 7:6 (7:4), 3:6

Во второй партии Плишкова отыграла две подачи Потаповой на матч, спасла три матчбола на приеме и выиграла тай-брейк. В третьем сете Каролина дважды вела с брейком, но со счета 3:2 в свою пользу отдала пять геймов подряд и проиграла.

Это было второе очное противостояние соперниц. В 2024 году Плишкова одолела Потапову в 1/16 финала тысячника в Дохе.

Потапова стала третьей полуфиналисткой Мадрида после Хейли Баптист и Мирры Андреевой. Анастасия может стать соперницей Марты Костюк, если украинка в последнем четвертьфинале тысячника в столице Испании одолеет Линду Носкову.

Плишкова в Мадриде успела пройти Синью Краус, Марию Саккари, Элизе Мертенс и Солану Сиерру. Потапова, которая попала в основую сетку Мадрида как лаки-лузер после поражения от Краус в финале квалификации, помимо Плишковой, также одолела Чжан Шуай, Алену Остапенко и Елену Рыбакину.

Даниил Агарков
Комментарии 11
У тій формі, в якій Плішкова була , вона зробила від себе максимум. Тепер час молоді вигрібати це болото. Сподіваюся, що цим займеться саме Марта
І до речі  Плішкова на 100% сама відродила вже поплившу та знервовану Потапову.
Було багато моментів на подачі Потапової, особливо у другому та третьому сеті, де Марта зіграла б значно агресивніше з початку і забрала б очки. 
Ризиковано, бо теоретично можливий фінал Андрєєва - Потапова. А у прихильниці "Спартака" поїздки на ці горезвісні "Трофеї Північної Пальміри" в анамнезі, змінюй не змінюй громадянство.
 Зрозуміло, що у Хейлі, Марти та Лінди своя думка з цього приводу.
Австрийка анастАзия Потапхофф набрала ход. Надеемся Мартуся выйдет в полуфинал и этот ход остановит!😜
Ця Потапова візуально схожа на нашу Марту
