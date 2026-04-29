Диего Симеоне: главная проблема Атлетико или единственный творец успеха

Легендарный Рууд Гуллит недавно назвал Диего Симеоне одним из лучших тренеров в истории футбола, но при этом заявил, что аргентинец не получает должного признания. Это был интересный аргумент, который вызвал много разногласий – как и сама фигура Симеоне.

При этом можно с уверенностью сказать, что Диего пользуется уважением в футбольном мире, как и его работа в «Атлетико». В 2011 году он принял клуб, находившийся в полном беспорядке, и с тех пор завоевал с «матрасниками» 8 трофеев, включая 2 титула Ла Лиги.

Симеоне в четвертый раз за время своей работы вывел «Атлетико» в полуфинал Лиги чемпионов. Это значит, что «второй клуб Мадрида» находится всего в трех матчах от своего первого трофея ЛЧ. Диего добился всего этого благодаря трудолюбию и страсти, которые привлекли внимание к «матрасникам» со всего мира.

Учитывая это, кажется странным, что не все болельщики мадридского клуба хотят видеть его во главе команды. Он может быть самым высокооплачиваемым тренером в мире, но не все считают его лучшим – и это связано с негативным восприятием стиля игры Симеоне.

Будучи агрессивным и выносливым полузащитником, Диего помог «Атлетико» выиграть национальный дубль в 1996 году. В следующий раз «матрасники» стали чемпионами Испании только после возвращения аргентинца на пост главного тренера, что лишь подчеркивает его колоссальную важность для клуба.

Также невозможно переоценить значение триумфа «Атлетико» в национальном первенстве по итогам сезона 2013/14. Никто, кроме «Реала» и «Барселоны» не выигрывал Ла Лигу в течение 10 лет, в то время как Симеоне принял команду, которая выбыла из Кубка Испании, проиграв «Альбасете» из третьего дивизиона.

Спустя чуть более двух с половиной лет «матрасники» финишировали на 1-м месте в Примере, опередив «Барселону» Лионеля Месси и «Реал» Криштиану Роналду на 3 очка, и одновременно вышли в финал Лиги чемпионов, не проиграв ни одного матча.

К концу того сезона перегруженный состав «Атлетико» был совершенно измотан, и в итоге команда потерпела поражение в дополнительное время от «Реала» в финале ЛЧ, но все увидели ее характер на протяжении кампании.

Давид Вилья однажды сказал: «Мы – команда воинов, но Чоло – это ключ, человек, к которому мы все обращаемся за вдохновением». Действительно, Симеоне стал символом команды. Игроки приходили и уходили из «Атлетико», но тренер оставался на своем месте. Это означало, что «матрасники» обрели свою идентичность.

«Талант важен, но без правильного менталитета, который нужен, чтобы играть за Диего, игрок не сможет добиться успеха в Атлетико», – сказал однажды бывший спортивный директор «матрасников» Андреа Берта. Жоау Феликс – яркий пример дорогого игрока, пришедшего в «Атлетико» с неправильным менталитетом.

При этом его неудача также подчеркнула трудности, с которыми Симеоне сталкивался в последние годы, пытаясь добавить больше гибкости в игру своей команды, не оказывая при этом негативного влияния на общую силу и надежность обороны.

То, что защита является главным элементом в игре «матрасников» при Симеоне, ни для кого не секрет. В сезоне 2013/14 мадридцы выиграли титул Ла Лиги, сохранив свои ворота в неприкосновенности в 20 матчах и практически не владея мячом.

История повторилась, когда «Атлетико» стал чемпионом в 2021-м году: они забили всего 67 голов за всю кампанию, но пропустили только 25. Диего признавал еще в 2023-м году, что игра изменилась, и пытался измениться сам, но, пока без какого-либо ощутимого успеха.

В последнее время часто проводятся параллели между Симеоне и Микелем Артетой – тренером, с которым он сразится в полуфинале Лиги чемпионов. В экспертных кругах распространяется мнение о том, что испанец проделывает столь же впечатляющую работу, как и аргентинец, но это очень спорное утверждение.

Артета возглавляет «Арсенал» уже 7 лет, выиграв за это время Кубок и 2 Суперкубка Англии. Диего за свои первые 7 лет во главе «матрасников» стал чемпионом Испании, прервав гегемонию «Реала» и «Барселоны», дважды выиграл Лигу Европы и дважды вышел в финал Лиги чемпионов, потратив при этом гораздо меньше денег на трансферы.

При этом у Симеоне есть как минимум одна общая черта с Артетой: он также находится под давлением из-за своей тактики и отсутствия трофеев в последнее время, несмотря на значительную поддержку на трансферном рынке.

Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Чемпионский титул Ла Лиги в сезоне 2020/21 – последний трофей, который Диего выиграл вместе с «матрасниками». Недавнее поражение в финале Кубка Испании еще сильнее ударило по амбициям мадридцев, особенно после того, как они прошли «Барселону» в напряженном противостоянии.

«Атлетико» потратил почти по 200 млн евро в каждое из последних двух летних трансферных окон, и теперь рискует получить в итоге лишь квалификацию в Лигу чемпионов.

Учитывая, что контракт Симеоне истекает в 2027 году, а новые мажоритарные акционеры клуба, Apollo Sports Capital, по слухам, не уверены, стоит ли предлагать ему новое соглашение, создается ощущение, что «матрасники» приближаются к завершению самой успешной эпохи в истории клуба.

Однако пока ничего не решено, поэтому ближайшие недели могут оказать значительное влияние на то, как будет оцениваться работа Симеоне и что произойдет дальше.

У «Атлетико» остается репутация команды, отличающейся упорной обороной, но на самом деле «матрасники» были одной из самых непредсказуемых команд в этом сезоне Лиги чемпионов, а в их матчах было забито много голов.

В лице Хулиана Альвареса Симеоне также располагает одним из лучших нападающих в мире, а многогранный Антуан Гризманн надеется на сказочное завершение своей карьеры в «Атлетико». Адемола Лукман добавил атаке новое измерение после январского перехода из «Аталанты», да и Александр Серлот неоднократно забивал важные голы.

Таким образом, первый полуфинал Лиги чемпионов за 9 лет представляет собой великолепную возможность для Симеоне показать миру, что и он, и «Атлетико» эволюционировали и адаптировались к современной игре, пусть и с опозданием.

«Матрасники» являются аутсайдерами в паре с «Арсеналом», но победа в полуфинале обеспечит Диего неожиданную третью попытку завоевать титул Лиги чемпионов, а победа в финале развеет сомнения в его статусе одного из лучших тренеров в истории футбола.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам Goal