  ФИФА увеличила призовой фонд ЧМ-2026 до исторического максимума
Чемпионат мира
29 апреля 2026, 15:52 | Обновлено 29 апреля 2026, 16:26
ФИФА увеличила призовой фонд ЧМ-2026 до исторического максимума

Федерация внесла изменения в финансовый пул за два месяца до старта турнира

Getty Images/Global Images Ukraine

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об увеличении общего фонда предстоящего чемпионата мира 2026 года после заседания Совета ФИФА в Ванкувере.

Накануне 76-го конгресса ФИФА был утвержден новый финансовый пул мундиаля-2026, который вырос на 15% благодаря коммерческому успеху турнира.

За два месяца до старта главного футбольного турнира призовой фонд ЧМ-2026 увеличится с 727 миллионов долларов до 871 миллиона, что на 391 миллион долларов больше суммы, выделенной на мундиаль 2022 года в Катаре.

Каждая из 48 сборных-участниц получит на подготовку не 1.5 миллиона долларов, как планировалось, а 2.5 миллиона.

Гарантированная выплата за участие в финальной части вырастет с 9 до 10 миллионов долларов, а еще более 16 миллионов долларов выделено в виде субсидий на покрытие расходов официальных делегаций и расширение квот на билеты для сборных.

«ФИФА гордится тем, что находится в самом прочном финансовом положении за всю свою историю, что позволяет нам беспрецедентным образом помогать всем нашим ассоциациям-членам.

Это ещё один пример того, как ресурсы ФИФА реинвестируются обратно в футбол», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, что нынешний чемпионат мира станет первым в истории, в котором примут участие 48 команд вместо классического формата с 32 сборными. Турнир также впервые пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Увеличение выплат со стороны ФИФА можно объяснить адаптацией к изменению формата турнира, который должен стать самым коммерчески успешным и самым прибыльным в истории чемпионатов мира.

Исторический чемпионат мира стартует 11 июня матчем между Мексикой и Южной Кореей. Финал турнира запланирован на 19 июля.

ОФИЦИАЛЬНО: За прикрытый рот будут удалять с поля
КЛОПП: «Я не хочу оказывать давление на парня»
Инфантино запросил в Канаде кортеж, как у президента США
Андрей Витренко Источник: ФИФА
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Значительный прорыв в деле Мудрика. Игрок нарушил молчание
Футбол | 29 апреля 2026, 15:55 0
Значительный прорыв в деле Мудрика. Игрок нарушил молчание
Значительный прорыв в деле Мудрика. Игрок нарушил молчание

Дело украинца передано в CAS

Шахтер сделал официальное предложение о трансфере талантливого бразильца
Футбол | 29 апреля 2026, 10:47 12
Шахтер сделал официальное предложение о трансфере талантливого бразильца
Шахтер сделал официальное предложение о трансфере талантливого бразильца

Донецкий клуб заплатит восемь миллионов евро за 80% прав на вингера «Фламенго» Райана Роберту

Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Футбол | 29.04.2026, 08:18
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Теннис | 28.04.2026, 23:41
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Футбол | 29.04.2026, 07:50
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Решение принято. Моуринью отказался от лидера сборной Украины – есть замена
Популярные новости
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
УАФ определилась с фаворитом на должность главного тренера сборной Украины
28.04.2026, 08:01 53
Футбол
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
28.04.2026, 16:01 5
Теннис
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
29.04.2026, 00:03 78
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59 1
Бокс
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 41
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 35
Футбол
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
