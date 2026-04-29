ФИФА увеличила призовой фонд ЧМ-2026 до исторического максимума

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила об увеличении общего фонда предстоящего чемпионата мира 2026 года после заседания Совета ФИФА в Ванкувере.

Накануне 76-го конгресса ФИФА был утвержден новый финансовый пул мундиаля-2026, который вырос на 15% благодаря коммерческому успеху турнира.

За два месяца до старта главного футбольного турнира призовой фонд ЧМ-2026 увеличится с 727 миллионов долларов до 871 миллиона, что на 391 миллион долларов больше суммы, выделенной на мундиаль 2022 года в Катаре.

Каждая из 48 сборных-участниц получит на подготовку не 1.5 миллиона долларов, как планировалось, а 2.5 миллиона.

Гарантированная выплата за участие в финальной части вырастет с 9 до 10 миллионов долларов, а еще более 16 миллионов долларов выделено в виде субсидий на покрытие расходов официальных делегаций и расширение квот на билеты для сборных.

«ФИФА гордится тем, что находится в самом прочном финансовом положении за всю свою историю, что позволяет нам беспрецедентным образом помогать всем нашим ассоциациям-членам.

Это ещё один пример того, как ресурсы ФИФА реинвестируются обратно в футбол», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, что нынешний чемпионат мира станет первым в истории, в котором примут участие 48 команд вместо классического формата с 32 сборными. Турнир также впервые пройдет в трех странах – США, Канаде и Мексике.

Увеличение выплат со стороны ФИФА можно объяснить адаптацией к изменению формата турнира, который должен стать самым коммерчески успешным и самым прибыльным в истории чемпионатов мира.

Исторический чемпионат мира стартует 11 июня матчем между Мексикой и Южной Кореей. Финал турнира запланирован на 19 июля.