ОФИЦИАЛЬНО: За прикрытый рот будут удалять с поля

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил две новых причины, по которым игроков будут удалять с поля. Причиной такого решения стали два недавних скандала.

Сборная Сенегала в знак протеста против решения судьи на 90-й минуте финала Кубка Африки против Марокко покинула поле. Обладателя трофея определит Спортивный арбитражный суд. В матче Лиги чемпионов вингер «Бенфики» Джанлука Престианни прикрывал рот футболкой, обращаясь к Винисиусу Жуниору, и получил шесть матчей дисквалификации.

На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов, а также ушедших с поля в знак протеста против судейства. Команда, из-за которой матч был прерван, будет считается технически проигравшей. IFAB официально подтвердил эту информацию.