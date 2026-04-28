28 апреля 2026, 23:24 | Обновлено 28 апреля 2026, 23:27
ОФИЦИАЛЬНО: За прикрытый рот будут удалять с поля

IFAB одобрил две новых причины, по которым игроков будут удалять с поля

Getty Images/Global Images Ukraine

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил две новых причины, по которым игроков будут удалять с поля. Причиной такого решения стали два недавних скандала.

Сборная Сенегала в знак протеста против решения судьи на 90-й минуте финала Кубка Африки против Марокко покинула поле. Обладателя трофея определит Спортивный арбитражный суд. В матче Лиги чемпионов вингер «Бенфики» Джанлука Престианни прикрывал рот футболкой, обращаясь к Винисиусу Жуниору, и получил шесть матчей дисквалификации.

На ЧМ-2026 будут удалять игроков, прикрывающих рот во время конфликтов, а также ушедших с поля в знак протеста против судейства. Команда, из-за которой матч был прерван, будет считается технически проигравшей. IFAB официально подтвердил эту информацию.

По теме:
КЛОПП: «Я не хочу оказывать давление на парня»
Защитник Реала и сборной Бразилии перенес операцию. Он пропустит ЧМ-2026
Инфантино запросил в Канаде кортеж, как у президента США
IFAB сборная Сенегала по футболу сборная Марокко по футболу Джанлука Престианни Винисиус Жуниор Бенфика Реал Мадрид ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: IFAB
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Футбол | 28 апреля 2026, 07:02 3
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука

Клуб хочет оставить украинца, но испытывает финансовые проблемы

Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 28 апреля 2026, 16:01 3
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Лейла Фернандес не сумела справиться с Миррой Андреевой и покинула тысячник

ВИДЕО. Как Дембеле не реализовал сумасшедший момент в игре с Баварией
Футбол | 28.04.2026, 23:10
ВИДЕО. Как Дембеле не реализовал сумасшедший момент в игре с Баварией
ВИДЕО. Как Дембеле не реализовал сумасшедший момент в игре с Баварией
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Теннис | 28.04.2026, 11:49
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
Костюк в борьбе. Пары 1/4 финала супертурнира в Мадриде: когда играет Марта
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 28.04.2026, 20:33
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Бавария. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Комментарии 2
замість боротися з причинами вирішили просто карати.
Популярные новости
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
Прихвостень путина опозорился на весь мир заявлением об Усике
27.04.2026, 00:02 2
Бокс
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 11
Футбол
У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип
У английского гранда готовы снять 60 очков и отправить в Чемпионшип
27.04.2026, 01:32 2
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 27
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
28.04.2026, 07:46 8
Футбол
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
Фрэнсис НГАННУ: «Я разочаровался в Усике и Верховене, ведь боя не будет»
27.04.2026, 21:49
Бокс
