Полузащитник, который принадлежит Динамо, рискует не сыграть в сезоне 25/26
Роман Саленко сообщил, что из-за травмы, полученной в матчах за «Зарю», пропустит до двух месяцев
Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко, который играет в составе луганской «Зари» на правах аренды, рискует не сыграть в нынешнем сезоне из-за травмы.
Талантливый 20-летний футболист рассказал детали своего повреждения, из-за которого пропустил пять последних матчей в чемпионате Украины:
«У меня надрыв и сухожилие мышечное задетое. Поэтому там очень большой срок восстановления, до двух месяцев почти», – признался Саленко.
Полузащитник провел 17 матчей за луганский клуб, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. К «Заре» Саленко присоединился во время летнего трансферного окна.
Контракт Саленко принадлежит «Динамо», к которому он присоединился в августе 2022 года. В составе первой команды провел четыре матча и 30 раз выходил на поле в футболке U-19 (5 голов, 11 асистов).
