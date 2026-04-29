Полузащитник, который принадлежит Динамо, рискует не сыграть в сезоне 25/26

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко, который играет в составе луганской «Зари» на правах аренды, рискует не сыграть в нынешнем сезоне из-за травмы.

Талантливый 20-летний футболист рассказал детали своего повреждения, из-за которого пропустил пять последних матчей в чемпионате Украины:

«У меня надрыв и сухожилие мышечное задетое. Поэтому там очень большой срок восстановления, до двух месяцев почти», – признался Саленко.

Полузащитник провел 17 матчей за луганский клуб, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. К «Заре» Саленко присоединился во время летнего трансферного окна.

Контракт Саленко принадлежит «Динамо», к которому он присоединился в августе 2022 года. В составе первой команды провел четыре матча и 30 раз выходил на поле в футболке U-19 (5 голов, 11 асистов).