Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
29 апреля 2026, 13:47 | Обновлено 29 апреля 2026, 13:53
Полузащитник, который принадлежит Динамо, рискует не сыграть в сезоне 25/26

Роман Саленко сообщил, что из-за травмы, полученной в матчах за «Зарю», пропустит до двух месяцев

29 апреля 2026, 13:47 | Обновлено 29 апреля 2026, 13:53
532
0
Полузащитник, который принадлежит Динамо, рискует не сыграть в сезоне 25/26
ФК Динамо Киев. Роман Саленко

Полузащитник киевского «Динамо» Роман Саленко, который играет в составе луганской «Зари» на правах аренды, рискует не сыграть в нынешнем сезоне из-за травмы.

Талантливый 20-летний футболист рассказал детали своего повреждения, из-за которого пропустил пять последних матчей в чемпионате Украины:

«У меня надрыв и сухожилие мышечное задетое. Поэтому там очень большой срок восстановления, до двух месяцев почти», – признался Саленко.

Полузащитник провел 17 матчей за луганский клуб, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. К «Заре» Саленко присоединился во время летнего трансферного окна.

Контракт Саленко принадлежит «Динамо», к которому он присоединился в августе 2022 года. В составе первой команды провел четыре матча и 30 раз выходил на поле в футболке U-19 (5 голов, 11 асистов).

Николай Тытюк
Николай Тытюк Источник
