Лига чемпионов29 апреля 2026, 15:45 | Обновлено 29 апреля 2026, 15:54
Кейн после 5:4 Баварии и ПСЖ в Лиге чемпионов: «Невероятная игра обороны»
Форвард доволен игрой в защите
Бавария в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов уступила ПСЖ 4:5, а форвард мюнхенской команды Гарри Кейн считает, что была продемонстрирована хорошая игра в обороне.
«В матче было девять голов, но мы невероятно сыграли в обороне. У соперника, как и у нас, топовые игроки атаки, которые показали весь свой класс. Всем было тяжело обороняться в этой встрече».
«Безумная и хаотичная игра», – сказал Кейн.
Ответный поединок состоится 6 мая в Германии.
