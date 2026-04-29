Кейн после 5:4 Баварии и ПСЖ в Лиге чемпионов: «Невероятная игра обороны»

Бавария в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов уступила ПСЖ 4:5, а форвард мюнхенской команды Гарри Кейн считает, что была продемонстрирована хорошая игра в обороне.

«В матче было девять голов, но мы невероятно сыграли в обороне. У соперника, как и у нас, топовые игроки атаки, которые показали весь свой класс. Всем было тяжело обороняться в этой встрече».

«Безумная и хаотичная игра», – сказал Кейн.

Ответный поединок состоится 6 мая в Германии.