Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кейн после 5:4 Баварии и ПСЖ в Лиге чемпионов: «Невероятная игра обороны»
Лига чемпионов
29 апреля 2026, 15:45 | Обновлено 29 апреля 2026, 15:54
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Бавария в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов уступила ПСЖ 4:5, а форвард мюнхенской команды Гарри Кейн считает, что была продемонстрирована хорошая игра в обороне.

«В матче было девять голов, но мы невероятно сыграли в обороне. У соперника, как и у нас, топовые игроки атаки, которые показали весь свой класс. Всем было тяжело обороняться в этой встрече».

«Безумная и хаотичная игра», – сказал Кейн.

Ответный поединок состоится 6 мая в Германии.

Гарри Кейн Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем