«Для Забарного там не было места». Маркевич о суперматче ПСЖ – Бавария

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
29 апреля 2026, 12:17 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов ПСЖ – «Бавария», в котором хозяева взяли верх – 5:4.

– Конечно, не ожидал столь высокой результативности, но голов могло быть еще больше. В Париже вчера атака оказалась значительно сильнее обороны.

– Чем это можно объяснить?

– Прежде всего, высоким индивидуальным мастерством участников противостояния. В составах обеих команд хватало футболистов, которые могли элегантно обыграть 2–3 соперников и повлиять на ход событий. И это при том, что не было провала в игре защитников, вратарей.

– Стартовые составы были ожидаемы?

– Удивило разве что появление на левом фланге защиты гостей Дэвиса. Видимо, тренеры надеялись, что канадец с его реактивной скоростью нивелирует подключение своего визави Хакими. Однако появление Дэвиса с первых минут, как и его замена после перерыва, влияло на структуру игры. Погоду делали другие.

– Когда уж речь зашла о тренерах, то отсутствие в технической зоне дисквалифицированного наставника «Баварии» Венсана Компани сказывалось?

– Думаю, что да. Компани – тренер харизматичный, эмоциональный и присутствие в технической зоне принесло бы свои дивиденды. Прежде всего, в плане мотивации.

– Когда счет стал 5:2 в пользу ПСЖ, верили ли, что «Бавария» сможет вернуться в игру?

– Поскольку команды продолжали действовать с открытым забралом, то уровень исполнительного мастерства гостей, настроенность давали основания надеяться, что они могут спастись.

– Возможно, когда хозяева достигли преимущества в три забитых мяча, им стоило перестроиться, сыграть более гибко?

– Знаете, проще сказать, что хозяевам нужно было укрепить оборону, сбивать темп, но тогда бы это не был ПСЖ, с его заточенностью на атаку. Поэтому имеем то, что имеем.

– Появления в этом матче украинского легионера ПСЖ Ильи Забарного можно было ожидать?

– Вряд ли. В Лиге чемпионов за парижан играют другие исполнители. Тем более что «Бавария» – скоростная, очень техническая команда и Забарному было бы трудно в единоборствах.

– Хотя лидер нападения «Баварии» Гарри Кейн снова не ушел с поля без своего гола, реализовав пенальти, но он редко появлялся в эпицентре событий.

– При таком сценарии, когда соперники делали ставку на обмен скоростными атаками, Кейну сложно было быть на виду. Однако он выполнял большой объем черновой работы, перемещался, отвлекал внимание защитников, создавал для партнеров свободные зоны.

– Бросалось в глаза, что под занавес матча у хозяев часто возникали проблемы из-за судорог.

– Была высокая интенсивность, гости постоянно нагнетали и потому не все выдерживали. Это футбол, даже когда играют мастера мирового уровня.

– Тогда не хотите попробовать себя в роли оракула и сказать чем все закончится через неделю в ответном матче в Мюнхене?

– Это неблагодарное дело, особенно, если учесть, что сильнейшего определяют команды, «козырь» которых – атака. Поэтому не удивлюсь, если в Мюнхене для определения финалиста не обойдется без серии послематчевых пенальти.

