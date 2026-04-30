Маркевич объяснил, почему Забарный не сыграл в безумном матче ПСЖ – Бавария

Специалист назвал главную проблему Ильи

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич, эксклюзивно для Sport.ua, объяснил, почему украинский защитник Илья Забарный не сыграл в безумном матче ПСЖ против Баварии (5:4) в полуфинале Лиги чемпионов.

– Появления в этом матче украинского легионера ПСЖ Ильи Забарного можно было ожидать?

– Вряд ли. В Лиге чемпионов за парижан играют другие исполнители. Тем более, что «Бавария» – скоростная, очень техническая команда и Забарному было бы трудно в единоборствах, – сказал Маркевич.

Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Ааапять? Каждый день дед будет это рассказывать?
Діда як тренером збірної поставлять, то він буде по три рази на день щось розказувати
