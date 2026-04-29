Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минус еще один игрок у ПСЖ. Вратарь травмировался, не выходя на поле
Лига чемпионов
Минус еще один игрок у ПСЖ. Вратарь травмировался, не выходя на поле

Люка Шевалье присоединился в лазарете к Ашрафу Хакими

Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

Во вторник «ПСЖ» провел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией». После игры стало известно о травме подколенного сухожилия у правого защитника французской команды Ашрафа Хакими.

Также на следующий день вратарь Люка Шевалье получил травму правого бедра на тренировке и останется под наблюдением врачей в течение следующих нескольких недель.

Прошлым летом «ПСЖ» заплатил 40 млн евро «Лиллю» за Шевалье. 24-летний футболист пропустил 28 голов в 26 матчах сезона и в 10 поединках отыграл на ноль.

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» состоится через неделю, в среду.

Бавария ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Бавария Люка Шевалье Ашраф Хакими травма травма ноги
Руслан Полищук Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Може то лапоть там його травмував?
Ответить
+1
Дупа арабам.
Ответить
0
Лапоть рально шось сука шепче...
Ответить
0
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем