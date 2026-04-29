Минус еще один игрок у ПСЖ. Вратарь травмировался, не выходя на поле
Люка Шевалье присоединился в лазарете к Ашрафу Хакими
Во вторник «ПСЖ» провел первый полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Баварией». После игры стало известно о травме подколенного сухожилия у правого защитника французской команды Ашрафа Хакими.
Также на следующий день вратарь Люка Шевалье получил травму правого бедра на тренировке и останется под наблюдением врачей в течение следующих нескольких недель.
Прошлым летом «ПСЖ» заплатил 40 млн евро «Лиллю» за Шевалье. 24-летний футболист пропустил 28 голов в 26 матчах сезона и в 10 поединках отыграл на ноль.
Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» – «ПСЖ» состоится через неделю, в среду.
