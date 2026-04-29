Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Баварии

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ Кейн забил свой 139-й гол за мюнхенцев во всех турнирах.

139 голов Кейна стали повторением 10-го в истории Баварии результата. Столько же забил в свое время бразилец Джоване Элбер, однако Кейн достиг этой отметки за меньшее количество матчей (142 против 266).

Лучшие бомбардиры в истории Баварии во всех турнирах

570 – Герд Мюллер (Германия)

344 – Роберт Левандовски (Польша)

250 – Томас Мюллер (Германия)

229 – Райнер Олхаузер (Германия)

217 – Карл-Хайнц Румменигге (Германия)

156 – Роланд Вольфарт (Германия)

145 – Дитер Хенесс (Германия)

144 – Арьен Роббен (Нидерланды)

142 – Дитер Бреннингер (Германия)

139 – Гарри Кейн (Англия)

139 – Джованне Элбер (Бразилия)