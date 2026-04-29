Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Баварии
Вспомним футболистов с наибольшим количеством забитых мячей за мюнхенцев во всех турнирах
Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ Кейн забил свой 139-й гол за мюнхенцев во всех турнирах.
139 голов Кейна стали повторением 10-го в истории Баварии результата. Столько же забил в свое время бразилец Джоване Элбер, однако Кейн достиг этой отметки за меньшее количество матчей (142 против 266).
Лучшие бомбардиры в истории Баварии во всех турнирах
- 570 – Герд Мюллер (Германия)
- 344 – Роберт Левандовски (Польша)
- 250 – Томас Мюллер (Германия)
- 229 – Райнер Олхаузер (Германия)
- 217 – Карл-Хайнц Румменигге (Германия)
- 156 – Роланд Вольфарт (Германия)
- 145 – Дитер Хенесс (Германия)
- 144 – Арьен Роббен (Нидерланды)
- 142 – Дитер Бреннингер (Германия)
- 139 – Гарри Кейн (Англия)
- 139 – Джованне Элбер (Бразилия)
Goleadores históricos Bayern Múnich👇— Only Stats (@TheGoatStats) April 28, 2026
1️⃣Gerd Müller🇩🇪 570
2️⃣Robert Lewandowski🇵🇱 344
3️⃣Thomas Müller🇩🇪 250
4️⃣Rainer Ohlhauser🇩🇪 229
5️⃣Karl-Heinz Rummenigge🇩🇪 217
6️⃣Roland Wohlfarth🇩🇪 156
7️⃣Dieter Hoeneß🇩🇪 145
8️⃣Arjen Robben🇳🇱 144
9️⃣Dieter Brenninger🇩🇪 141
🔟HARRY KANE🏴 139 🆕… pic.twitter.com/5ybY4udWQS
