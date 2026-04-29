29 апреля 2026, 12:06 | Обновлено 29 апреля 2026, 12:48
Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории Баварии

Вспомним футболистов с наибольшим количеством забитых мячей за мюнхенцев во всех турнирах

Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский нападающий мюнхенской Баварии Гарри Кейн вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против ПСЖ Кейн забил свой 139-й гол за мюнхенцев во всех турнирах.

139 голов Кейна стали повторением 10-го в истории Баварии результата. Столько же забил в свое время бразилец Джоване Элбер, однако Кейн достиг этой отметки за меньшее количество матчей (142 против 266).

Лучшие бомбардиры в истории Баварии во всех турнирах

  • 570 – Герд Мюллер (Германия)
  • 344 – Роберт Левандовски (Польша)
  • 250 – Томас Мюллер (Германия)
  • 229 – Райнер Олхаузер (Германия)
  • 217 – Карл-Хайнц Румменигге (Германия)
  • 156 – Роланд Вольфарт (Германия)
  • 145 – Дитер Хенесс (Германия)
  • 144 – Арьен Роббен (Нидерланды)
  • 142 – Дитер Бреннингер (Германия)
  • 139 – Гарри Кейн (Англия)
  • 139 – Джованне Элбер (Бразилия)
Кварацхелия стал рекордсменом ПСЖ по результативным действиям в сезоне ЛЧ
Экс-арбитр ФИФА дал оценку двум спорным моментам в матче ПСЖ – Бавария
Атлетико – Арсенал. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Футбол | 29 апреля 2026, 08:37 16
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата

«Горняки» хотят приобрести Желизко

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 28 апреля 2026, 17:41 1
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины

Турнир во втором по счету дивизионе

Лидер Эпицентра отказался признать Шахтер чемпионом
Футбол | 29.04.2026, 09:41
Лидер Эпицентра отказался признать Шахтер чемпионом
Лидер Эпицентра отказался признать Шахтер чемпионом
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Футбол | 29.04.2026, 00:03
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Футбол | 28.04.2026, 12:27
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Шахтер может напрямую попасть в Лигу чемпионов 26/27. Подарок из Шотландии
Популярные новости
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
Где Бенфика? Турнирная таблица чемпионата Португалии после 31-го тура
27.04.2026, 13:22 1
Футбол
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
Шахтер получил предложение из АПЛ по игроку сборной Украины. Большая сумма
27.04.2026, 21:29 35
Футбол
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
Опредены четыре четвертьфиналистки престижного турнира в Мадриде
27.04.2026, 17:09 5
Теннис
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
27.04.2026, 10:23 14
Футбол
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
28.04.2026, 23:41 59
Теннис
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
Александр УСИК: «Этот боксер – просто машина. Он точно готов»
27.04.2026, 23:59 1
Бокс
