Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены все пары 1/4 финала Мастерса в Мадриде
ATP
29 апреля 2026, 11:43
448
0

Определены все пары 1/4 финала Мастерса в Мадриде

Синнер – Ходар, Фис – Легечка, Рууд – Блокс, Коболли – Зверев

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

На грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде (Испания) определены все пары 1/4 финала.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер переиграл Кэмерона Норри и далее встретится с перспектиным Рафаэлем Ходаром – испанец прошел Вита Копрживу.

Француз Артур Фис разобрался с Томасом Мартином Этчеверри. Следующим соперником Фис будет Иржи Легечка, который в четвертом раунде выбил Лоренцо Музетти.

Прошлогодний чемпион Каспер Рууд на трех тай-брейках переиграл Стефаноса Циципаса. В четвертьфиале Рууд встретится с бельгийцем украинского происхождения Александром Блоксом.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Флавио Коболли и Александр Зверев. Коболли одолел Даниила Медведева, а Зверев выиграл у Якуба Меншика.

29 апреля состоятся четвертьфиналы в верхней части сетки, а 30 числа – в нижней.

ATP 1000 Мадрид. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Кэмерон Норри [19] – 6:2, 7:5
Вит Копржива – Рафаэль Ходар [WC] – 5:7, 0:6

Томас Мартин Этчеверри [25] – Артур Фис [21] – 3:6, 4:6
Иржи Легечка [11] – Лоренцо Музетти [6] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас – Каспер Рууд [12] – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7)
Франсиско Черундоло [16] – Александер Блокс – 6:7 (8:10), 2:6

Даниил Медведев [7] – Флавио Коболли [10] – 3:6, 7:5, 4:6
Якуб Меншик [23] – Александр Зверев [2] – 4:6, 7:6 (7:4), 3:6

ATP 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Рафаэль Ходар [WC]
Артур Фис [21] – Иржи Легечка [11]

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [12] – Александер Блокс
Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2]

Видеообзор игрового дня

Инфографика

По теме:
Бельгиец с украинскими корнями пробился в четвертьфинал Мастерса в Мадриде
Драма в Мадриде: Прошлогодний чемпион на трех тай-брейках выбил Циципаса
Ходар повесил баранку чеху и вышел на Синнера в четвертьфинале Мадрида
ATP Мадрид Янник Синнер Кэмерон Норри Вит Копржива Рафаэль Ходар Томас Мартин Этчеверри Артур Фис Иржи Легечка Лоренцо Музетти Стефанос Циципас Каспер Рууд Франсиско Черундоло Александер Блокс Даниил Медведев Флавио Коболли Якуб Меншик Александр Зверев
Даниил Агарков
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 28 апреля 2026, 16:01 4
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Лейла Фернандес не сумела справиться с Миррой Андреевой и покинула тысячник

«Будет тяжело». Шапаренко назвал главную мечту с Динамо
Футбол | 29 апреля 2026, 04:05 22
«Будет тяжело». Шапаренко назвал главную мечту с Динамо
«Будет тяжело». Шапаренко назвал главную мечту с Динамо

Мечтает выиграть Лигу чемпионов

Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Теннис | 28.04.2026, 23:41
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Сенсация: 32-я ракетка мира в 1/4 финала супертурнира выбила Соболенко!
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Футбол | 29.04.2026, 00:03
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Шоу в Париже. ПСЖ в результативном поединке победил Баварию
Сачко выиграл стартовый поединок на ATP челенджере в Остраве
Теннис | 28.04.2026, 18:05
Сачко выиграл стартовый поединок на ATP челенджере в Остраве
Сачко выиграл стартовый поединок на ATP челенджере в Остраве
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
Ярмоленко забил 120 и 121 гол в УПЛ. Сколько осталось до рекорда Шацких?
27.04.2026, 09:17 15
Футбол
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
Таблица УПЛ. Шахтер оторвался на 8 очков, Динамо сделало суперкамбек
27.04.2026, 18:17 20
Футбол
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
Леннокс Льюис без колебаний назвал победителя боя Усик – Верховен
27.04.2026, 09:04
Бокс
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
Реал получил официальное предложение о трансфере Лунина
27.04.2026, 09:28 5
Футбол
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
Суркис определился с тренером Динамо на следующий сезон
28.04.2026, 08:33 37
Футбол
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
Лион оказался в сложной ситуации из-за Яремчука
28.04.2026, 07:02 3
Футбол
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
Бывший тренер Уайлдера высказался о бое Усик – Верховен
28.04.2026, 07:18 1
Бокс
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
Тайсон Фьюри подписал контракт на один из самых громких поединков года
27.04.2026, 14:37 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем