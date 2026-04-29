Определены все пары 1/4 финала Мастерса в Мадриде

На грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде (Испания) определены все пары 1/4 финала.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер переиграл Кэмерона Норри и далее встретится с перспектиным Рафаэлем Ходаром – испанец прошел Вита Копрживу.

Француз Артур Фис разобрался с Томасом Мартином Этчеверри. Следующим соперником Фис будет Иржи Легечка, который в четвертом раунде выбил Лоренцо Музетти.

Прошлогодний чемпион Каспер Рууд на трех тай-брейках переиграл Стефаноса Циципаса. В четвертьфиале Рууд встретится с бельгийцем украинского происхождения Александром Блоксом.

В еще одном четвертьфинале сойдутся Флавио Коболли и Александр Зверев. Коболли одолел Даниила Медведева, а Зверев выиграл у Якуба Меншика.

29 апреля состоятся четвертьфиналы в верхней части сетки, а 30 числа – в нижней.

Читайте также: Ходар повесил баранку чеху и вышел на Синнера в четвертьфинале Мадрида

ATP 1000 Мадрид. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Кэмерон Норри [19] – 6:2, 7:5

Вит Копржива – Рафаэль Ходар [WC] – 5:7, 0:6

Томас Мартин Этчеверри [25] – Артур Фис [21] – 3:6, 4:6

Иржи Легечка [11] – Лоренцо Музетти [6] – 6:3, 6:3

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас – Каспер Рууд [12] – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7)

Франсиско Черундоло [16] – Александер Блокс – 6:7 (8:10), 2:6

Даниил Медведев [7] – Флавио Коболли [10] – 3:6, 7:5, 4:6

Якуб Меншик [23] – Александр Зверев [2] – 4:6, 7:6 (7:4), 3:6

ATP 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Рафаэль Ходар [WC]

Артур Фис [21] – Иржи Легечка [11]

Нижняя часть сетки

Каспер Рууд [12] – Александер Блокс

Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2]

Читайте также: Бельгиец с украинскими корнями пробился в четвертьфинал Мастерса в Мадриде

