Определены все пары 1/4 финала Мастерса в Мадриде
На грунтовом турнире АТР 1000 в Мадриде (Испания) определены все пары 1/4 финала.
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер переиграл Кэмерона Норри и далее встретится с перспектиным Рафаэлем Ходаром – испанец прошел Вита Копрживу.
Француз Артур Фис разобрался с Томасом Мартином Этчеверри. Следующим соперником Фис будет Иржи Легечка, который в четвертом раунде выбил Лоренцо Музетти.
Прошлогодний чемпион Каспер Рууд на трех тай-брейках переиграл Стефаноса Циципаса. В четвертьфиале Рууд встретится с бельгийцем украинского происхождения Александром Блоксом.
В еще одном четвертьфинале сойдутся Флавио Коболли и Александр Зверев. Коболли одолел Даниила Медведева, а Зверев выиграл у Якуба Меншика.
29 апреля состоятся четвертьфиналы в верхней части сетки, а 30 числа – в нижней.
ATP 1000 Мадрид. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Кэмерон Норри [19] – 6:2, 7:5
Вит Копржива – Рафаэль Ходар [WC] – 5:7, 0:6
Томас Мартин Этчеверри [25] – Артур Фис [21] – 3:6, 4:6
Иржи Легечка [11] – Лоренцо Музетти [6] – 6:3, 6:3
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас – Каспер Рууд [12] – 7:6 (7:4), 6:7 (2:7), 6:7 (3:7)
Франсиско Черундоло [16] – Александер Блокс – 6:7 (8:10), 2:6
Даниил Медведев [7] – Флавио Коболли [10] – 3:6, 7:5, 4:6
Якуб Меншик [23] – Александр Зверев [2] – 4:6, 7:6 (7:4), 3:6
ATP 1000 Мадрид. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Рафаэль Ходар [WC]
Артур Фис [21] – Иржи Легечка [11]
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [12] – Александер Блокс
Флавио Коболли [10] – Александр Зверев [2]
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лейла Фернандес не сумела справиться с Миррой Андреевой и покинула тысячник
Мечтает выиграть Лигу чемпионов