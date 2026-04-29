Компани заговорил о смерти после драматического поражения от ПСЖ

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани рассказал о планах на ответный матч полуфинала Лиги чемпионов против ПСЖ. В первом матче немецкая команда уступила на выезде со счётом 4:5.

«Мы никогда не сдаемся. Они приедут к нам, и мы отдадим все силы, даже если придется умереть. Мы их ждем и очень хотим провести этот матч», – заявил бельгиец.

Компани признался, что не боялся поражения, когда счет стал 2:5 в пользу парижан. Он подчеркнул, что не является пессимистом и знает, что надежда на победу остается, пока есть хотя бы 1% вероятности.

«Мы верим. Сейчас счет 1:0 в пользу ПСЖ, поэтому в ответном матче мы обязаны побеждать», – резюмировал специалист.

Второй полуфинальный матч «Бавария» сыграет с ПСЖ дома 6 мая.