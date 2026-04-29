Защитник Баварии: «В ответном матче мы отдадим все. Хотим выйти в финал»

Лига чемпионов
29 апреля 2026, 08:22 | Обновлено 29 апреля 2026, 09:16
Джонатан Та верит в своих одноклубников после поражения от ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Та

Защитник мюнхенской Баварии Джонатан Та поделился эмоциями после поражения своей команды в безумном матче против ПСЖ. Это была первая полуфинальная игра Лиги чемпионов.

«Это был очень-очень напряженный матч. Несмотря на поражение, я считаю, что мы во многих эпизодах продемонстрировали, какая у нас команда.

Мы хорошо справились с неудачами, потому что не позволяем таким вещам останавливать нас – мы просто продолжаем идти вперед. Вы видели, что мы можем забивать много голов.

Конечно, сегодня мы пропустили слишком много, но в итоге разница лишь в один гол. Мы подойдем к ответному матчу с полной уверенностью, отдадим все, что имеем, и стремимся попасть в финал», – сказал защитник.

Ответный матч между Баварией и ПСЖ запланирован на среду, 6 мая. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Бавария
